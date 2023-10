ʻO Coral Larval Settlement: Hoʻomaopopo i ke kuleana o nā Microorganism

Ke hilinaʻi nui nei ka hoʻoikaika ʻana i ka ʻaʻa i ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻākoʻakoʻa kūleʻa, akā me ka piʻi nui ʻana o nā haunaele i hoʻokumu ʻia e nā pilikia pili i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ua lilo ka loaʻa ʻana o ka hoʻoholo hilinaʻi ma lalo o nā kūlana iʻa. Eia nō naʻe, ʻo kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi i manaʻo e noiʻi i ke ʻano o nā microorganisms i ka noho ʻana o nā koʻa koʻa.

Ua nānā ʻia ka haʻawina i ka hoʻoponopono ʻana i nā larvae mai nā ʻano koʻa Acropora tenuis, i ʻike ʻia i nā microbial biofilms i ulu ma lalo o nā kūlana like ʻole. Ua kālailai ʻia ke ʻano hui kaiaulu biofilm me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana sequencing gene. Ua ʻike nā mea noiʻi e pili ana nā kaiāulu biofilm like ʻole me ka noho ʻana o nā larval ikaika. ʻO ka ʻauhau kikoʻī, e like me Myxoccales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., JTB23 sp. (Gammaproteobacteria), a me Pseudovibrio denitrificans, i pili me ka noho kiekie. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, pili loa ka ʻauhau iā Reichenbachiella agariperforans, Pleurocapsa sp., Alcanivorax sp., Sneathiella limmimaris, a me kekahi mau diatom a me nā algae brown i pili me ka noho haʻahaʻa.

Ua hōʻike pū ʻia ka haʻawina i ka loaʻa ʻana o nā nodes kikoʻī i loko o ka pūnaewele microbial i maʻalahi i nā pilina ma waena o nā kaiāulu haʻahaʻa a me nā kaiāulu kiʻekiʻe. Hāʻawi kēia ʻike i nā ʻike e pili ana i nā ʻōnaehana hui kaiaulu e alakaʻi i ka hoʻoholo.

He mea koʻikoʻi ka hoʻonui ʻana i ka noho ʻana o nā koʻa koʻa i loko o ka iʻa iʻa no nā papahana hoʻihoʻi ʻaʻa. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻauhau microbial kikoʻī e pili ana i nā biofilms e hoʻoulu ai i ka noho ʻana, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomohala i nā hoʻolālā e hoʻomaikaʻi ai i ka noho ʻana o nā koʻa koʻa a hope loa e kākoʻo i ke ola lōʻihi o nā koʻa.

He kuleana koʻikoʻi ka ʻiʻa ʻaʻa i nā hana hoʻihoʻi nui. Hoʻopili ia i ka mahi ʻana i nā ʻākoʻa i loko o ka aquarium kūikawā, hiki ke hoʻokō ʻia ma o ka hoʻolaha ʻana i ka asexual a i ʻole ka moekolohe. Hāʻawi ka hoʻolaha ʻana i ka moe kolohe i nā pōmaikaʻi e like me ke ʻano genetic a me ka hōʻemi ʻana i ka pōʻino i nā kolo koʻa makua. Eia nō naʻe, ua kaupalena ʻia ka hoʻomaopopo ʻana i nā hōʻailona kaiapuni e pono ai no ka noho ʻana o nā larval a me ka metamorphosis.

Ua hōʻike ʻia nā noiʻi mua e hiki i nā crustose coralline algae (CCA) a me kā lākou microbial biofilms pili ke hoʻomaka i ka hoʻoholo ʻana i nā ʻano ʻano invertebrate moana. ʻO nā hoʻokolohua koho larval me nā biofilms pili CCA ua hōʻike i kahi ʻauhau microbial kikoʻī e hoʻoikaika i ka hoʻoholo. No ka laʻana, ua hōʻike ʻia kekahi mau ʻano bacteria a me nā pūhui organik e like me ka tetrabromopyrrole (TBP) e hoʻoulu i ka metamorphosis i loko o nā koʻa koʻa. Eia nō naʻe, ʻaʻole i ʻike maikaʻi ʻia ke ʻano microbial taxa a i ʻole metabolites e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana i nā larval coral.

Ua hoʻohana kēia haʻawina i nā hoʻokolohua koho hoʻonoho a me nā ala molekala no ka nānā ʻana i nā kaiāulu microbial e pili ana i ka noho ʻana i nā koʻa koʻa. Ua hōʻike ka poʻe noiʻi i nā microbial biofilms me ka hoʻohana ʻana i ke kaʻina gene a kūkulu ʻia i nā ʻoihana hui pū e hoʻomaopopo i ke ʻano o nā kaiāulu microbial i hoʻopili ʻia me nā pae like ʻole o ka noho ʻana. Ma o kēia loiloi, ua ʻike lākou i ka ʻauhau microbial koʻikoʻi i hoʻohui ʻia i nā biofilms e hoʻonā i ka hoʻoponopono ʻana a lilo i loulou ma waena o nā modules i loko o ka pūnaewele.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hāʻawi kēia haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka launa pū ʻana o nā microbial me nā koʻa koʻa a me kā lākou kuleana i ka noho ʻana. ʻO ka ʻauhau microbial i ʻike ʻia e pili ana me ka noho kiʻekiʻe e hiki ke hoʻomaikaʻi i ka ʻiʻa ʻaʻa no ka hoʻihoʻi ʻana i ka ʻaʻa.

