Ke wehe nei i na mea pohihihi o na kukui akau

I ka neʻe ʻana o ka lā i ka pō, ʻike ʻia kahi ʻano kūlohelohe kūlohelohe i ke kahua waena, e hoʻopio i ka poʻe nānā me kona nani ʻālohilohi. ʻO nā aurora, ʻike ʻia hoʻi ʻo nā kukui ʻākau a me ke kūkulu hema, e hoʻonani i ka lewa me nā hōʻike nani o nā waihoʻoluʻu ʻoniʻoni, e waiho ana i ka poʻe mākaʻikaʻi i ka weliweli. Hoʻokumu ʻia kēia mau kukui ethereal e ka coronal mass ejections (CME) mai ka Lā a hiki ke ʻike ʻia ma nā wahi like ʻole o ka honua.

Hana ʻia ʻo Auroras i ka wā e hui ai nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia mai ka lewa lā me nā ʻātoma a me nā molekala i ka lewa o ka Honua. ʻO kēia mau ʻāpana, ʻo ka hapa nui o nā electrons a me nā protons, ke hoʻoneʻe ʻia nei i ko mākou honua e ke kahua magnetic o ka Lā. Ke launa pū lākou me nā kinoea o ka lewa, ʻo ia hoʻi ka oxygen a me ka nitrogen, hoʻopuka lākou i nā lōʻihi nalu like ʻole o ka mālamalama, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona kupaianaha a mākou e ʻike nei.

ʻIke pinepine ʻia ma nā ʻāpana polar e like me ka Arctic a me Antarctic, hāʻawi ʻo auroras i kahi ballet nani o nā kala hula i ka lani pouli. ʻO nā ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula, ʻulaʻula, a me nā ʻulaʻula e pena i kahi kāwele me he mea lā e ola ana. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia kēia mau huʻi i ke ʻano o ka lewa o ka Honua a me ke kiʻekiʻe o kahi e kū ai nā hui.

Nīnau: No ke aha i ʻike ʻia ai nā aurora ma nā ʻāpana polar?

A: ʻIke nui ʻia ʻo Auroras ma nā ʻāpana polar no ka mea ʻo ke kahua magnetic o ka Honua e hoʻoheheʻe i nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia i nā pou, e hoʻonui ana i ka hiki ke hui ʻia me nā ʻāpana lewa.

Nīnau: He pōʻino anei ka aurora i ke kanaka?

A: ʻAʻole hōʻeha ʻo Auroras i nā kānaka. Eia naʻe, hiki i nā ʻāpana i hoʻopiʻi ʻia ke kuleana no nā hōʻike ʻālohilohi ke hoʻopilikia i nā ʻōnaehana uila a me nā kamaʻilio satelite.

Nīnau: Ehia mau manawa e ʻike ai ʻoe i nā aurora?

A: Hoʻopili ʻia ka hanana ʻana o auroras i ka hana o ka lā, e hahai ana i kahi pōʻai makahiki 11. I ka wā o ka hana kiʻekiʻe o ka lā, hiki ke ʻike pinepine ʻia nā aurora a ma nā latitu haʻahaʻa.

I ka hopena, ʻo ka ʻike ʻana i ke kilokilo o auroras e hoʻomālamalama ana i ka lewa he mea hōʻike ia i ka launa pū ʻana ma waena o ko kākou Lā a me ka Honua. Hāʻawi kēia mau hōʻike hoʻohiwahiwa i nā mea kupanaha o ko mākou ao a lilo i mea hoʻomanaʻo i nā ʻano kūlohelohe kupaianaha e hoʻopuni nei iā mākou. No laila, i ka manawa aʻe e ʻike ai ʻoe iā ʻoe iho ma lalo o ka lani hōkū i ka pō, e hāmama kou mau maka no ka hulahula hoihoi o nā aurora.