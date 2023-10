Ua hōʻike ʻia ke kumu o ka hanana Seismic nui loa ma Mars: Nā ʻike mai kahi haʻawina alakaʻi ʻia e UK.

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e ke Kulanui o Oxford ua hoʻomālamalama i ke kumu o ka hanana seismic nui loa i hoʻopaʻa ʻia ma Mars. Ua ʻike ʻia ka ʻōlaʻi 4.7-magnitude e ka NASA's InSight lander ma Mei 4th, 2020, a ʻo ka hopena o nā haʻalulu i ʻike ʻia ma ka honua no ʻeono mau hola. I ka wā mua, ua manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ka hopena seismic i hoʻokumu ʻia e ka hopena meteorite, ʻoiai ua hiki mai nā haʻalulu like i ka wā ma mua ma muli o ia mau hopena. Eia nō naʻe, ʻaʻole i hōʻike ʻia nā hōʻailona o kahi lua lua hou i ka huli nui ʻana i ka ʻili o Mars, e uhi ana i 144 miliona mau kilomika kilomika.

Paʻi ʻia ma ka puke pai Geophysical Research Letters, hōʻike nā ʻike noiʻi e ʻoi aku ka ikaika o Mars ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. Wahi a ka mea noiʻi alakaʻi ʻo Dr. Benjamin Fernando, ua hoʻokuʻu ʻia kēia hanana ma muli o ka hoʻokuʻu ʻana o ke koʻikoʻi i loko o ka ʻāʻī o Mars, no ka mea, ʻaʻohe o ka honua i nā tectonics pā. Ua wehewehe ʻo ia ua hoʻonui ʻia kēia mau koʻikoʻi ma mua o nā piliona makahiki ma muli o ka hoʻoluʻu a me ka emi ʻana o nā wahi like ʻole o ka honua ma nā ʻano like ʻole. Hāʻawi ka hopena o ka noiʻi i ka ʻike hohonu o kēia mau koʻikoʻi a hiki ke kōkua i ka ʻike ʻana i nā wahi palekana no ka hoʻoikaika ʻana o ke kanaka e hiki mai ana.

He mea koʻikoʻi ka hui pū ʻana i loko o kēia noiʻi, me ka hāʻawi ʻana o nā ʻoihana lewa a me nā ʻepekema mai nā wahi a puni o ka honua i kā lākou ʻike. ʻO ka European Space Agency, ka Chinese National Space Agency, ka Indian Space Research Organization, a me ka United Arab Emirates Space Agency i hāʻawi aku i ka hoʻohana ʻana i kā lākou mau satelite, e hōʻailona ana i ka hui mua ʻana ma waena o nā mikiona āpau i ka orbit a puni Mars no kahi papahana hoʻokahi. Ua alakaʻi ʻia kēia hana e Dr. Fernando ma ke Kulanui o Oxford a ua ʻike ʻia ʻo ia he kumu hoʻohālike no ka hui pū ʻana o ka honua i ka wā e hiki mai ana i ka hohonu hohonu.

ʻOiai ua hele ka InSight lander ma waho o Dekemaba 2020, ʻo kēia hanana seismic kekahi o nā hanana hope loa i hoʻopaʻa ʻia e ka mokulele ma hope o ʻehā mau makahiki ma Mars. Hāʻawi ka ʻike i loaʻa mai kēia mau hanana seismic i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ke kālaihonua o Mars a hāʻawi i ka ʻike waiwai no ka hiki ke ʻimi a me nā hana colonization.

Nā Puna: Geophysical Research Letters, University of Oxford