Martian Rivers: Wehewehe i na mea huna o ka wai kahiko

ʻO nā ʻike hou mai ka NASA's Curiosity rover ua hoʻomālamalama hou i ka mōʻaukala o Mars a me kona hiki ke mālama i ke ola. Ua loaʻa i kahi hui o nā mea kālaihonua, me nā ʻikepili mai ka ʻimi ʻana a Curiosity a me nā hoʻohālikelike kamepiula, i nā hōʻike o nā ʻōnaehana muliwai kahiko i loko o nā lua o Martian. Hoʻopiʻi kēia mau ʻike hoihoi i kā mākou mau manaʻo mua e pili ana i ka hiki ʻana o ka wai ma ka Red Planet.

ʻO ka lua pele, kahi kīʻaha hopena koʻikoʻi ma Mars, i hana koʻikoʻi i kēia ʻike ʻike honua. Ma ke aʻo ʻana i ka pōhaku sedimentary ma lalo o ke Kaiwa o Mekiko a me ka nānā ʻana i ka ʻikepili a Curiosity, ua ʻike nā mea noiʻi i nā hōʻailona o nā muliwai e kahe ana ma Mars. Hōʻike kēia hōʻike ua ʻoi aku ka laha o nā muliwai Martian ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua.

ʻAʻole like me ka Honua, e hilinaʻi nei i nā muliwai no nā pōʻai kemika nui a me ka sediment e kākoʻo ana i ke ola, ʻike pinepine ʻia ʻo Mars he wahi maloʻo a mehameha. Eia naʻe, ʻokoʻa ke kiʻi o kēia mau ʻike hou. Ua wehewehe ʻo Geoscientist Benjamin Cardenas, ka mea kākau alakaʻi o ka noiʻi mai Penn State University, i kā lākou noiʻi e hōʻike ana he hiki ke loaʻa iā Mars nā kahawai ʻoi aku ka nui ma mua o kā mākou i manaʻo mua ai, e hāʻawi ana i kahi manaʻo maikaʻi loa o ke ola kahiko ma ka honua.

ʻO ka loaʻa ʻana o nā ʻano ʻāina ʻē aʻe i kapa ʻia ʻo nā hiʻohiʻona bench-and-nose i mea kōkua i ko mākou ʻike ʻana i nā muliwai Martian. ʻO kēia mau mea i ʻike ʻole ʻia a loaʻa i loko o nā lua liʻiliʻi, he mau waihona i hana ʻia e ka wai kahe. ʻO ia mau hiʻohiʻona ka mea i hoʻopili ʻia e ka makani ikaika a me ka hili ʻia e nā kahawai.

No ka hōʻoia ʻana i ke kuleana o ka wai i ka hana ʻana i kēia mau ʻāina, ua hoʻohana ʻo Cardenas lāua ʻo Kaitlyn Stacey o Penn State i ka hoʻohālike kamepiula. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi a Curiosity a me nā hiʻohiʻona 3D o nā papa moe sedimentary ma lalo o ke Kaiwa o Mekiko, ua hoʻohālikelike lākou i ka ʻāi ʻia e nā muliwai e hana hou i nā ʻāina pae a me ka ihu.

ʻAʻole i wehe wale kēia mau ʻike i nā mea pohihihi o ka ʻāina ʻo Martian akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike waiwai i ke ʻano o ka wai i loko o ka lua o Gale. Ua hōʻike mua ʻia nā ʻike mua a Curiosity ua hoʻopiha ʻia ka lua i ka wai wai, a ʻo ka loaʻa ʻana o nā ʻano ʻāina i hana ʻia i ka muliwai ke kākoʻo hou nei i kēia kuhiakau.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo kēia mau mea hoihoi e hoʻāla i ka manaʻolana ua hoʻokipa paha ʻo Mars i nā kūlana kūpono no ke ola e ulu ai i kona wā i hala. Hoʻomaopopo kēia i ke koʻikoʻi o ka hoʻomau ʻana i ka ʻimi a me ka noiʻi ʻana ma ka Red Planet, ʻoiai mākou e ʻimi nei e wehe i ka ʻoiaʻiʻo e pili ana i kona mōʻaukala a me ka hiki ke ola extraterrestrial.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: He aha nā mea i hōʻike ʻia mai ka NASA's Curiosity rover?

A: Ua hōʻike ʻia nā mea i ʻike hou ʻia i nā ʻōnaehana kahawai kahiko ma Mars, e hōʻike ana ua loaʻa i ka Red Planet nā kūlana kūpono no ke ola.

Nīnau: Pehea i ʻike ai ka hui o nā mea kālaihonua i nā hōʻailona o nā muliwai kahiko ma Mars?

A: Ua kālailai ka hui i ka ʻikepili mai ka ʻimi ʻana a Curiosity a me ka hoʻohālikelike kamepiula, me ka nānā ʻana i ka pōhaku sedimentary ma lalo o ke Kaiwa o Mekiko. Ua ʻike lākou i nā ʻano ʻāina ʻokoʻa i kapa ʻia ʻo bench-and-nose hiʻohiʻona, ʻo ia nā waihona i hana ʻia e ka wai kahe.

Nīnau: He aha ke ʻano o kēia ʻike no ka hiki ke ola i hala ma Mars?

A: ʻO ka loaʻa ʻana o nā muliwai kahiko ma Mars e hāʻawi i ka manaʻo maikaʻi loa o ke ola kahiko ma ka honua. Manaʻo ia he ʻoi aku ka nui o nā muliwai ma Mars ma mua o ka mea i manaʻoʻiʻo mua ʻia, kahi e hoʻonui ai i nā kūlana kūpono no ke ola.

Nīnau: Pehea i hōʻoia ai ka poʻe noiʻi i ke kumu wai o nā pae ʻāina a me ka ihu?

A: Ua hoʻohana nā mea noiʻi i ke ʻano kamepiula i hoʻomaʻamaʻa ʻia ma nā kiʻi a Curiosity a me nā kiʻi 3D o nā papa moe sedimentary ma lalo o ke kahawai ʻo Mexico. Ua hoʻohālikelike ke kumu hoʻohālike i ka ʻānai ʻia e nā muliwai e hana i nā ʻano ʻāina pae-a-ihu, e hōʻoia ana i ko lākou kumu wai.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka ʻimi ʻana a me ka hoʻokolokolo ʻana ma Mars?

A: Hōʻike kēia mau ʻike i ka pono no ka hoʻomau ʻana i ka ʻimi a me ka hoʻokolokolo ma Mars. Ma ke aʻo ʻana i ka mōʻaukala o ka honua a me ka hiki ke ola, hiki i nā ʻepekema ke hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa a hoʻonui i ko mākou ʻike no nā wahi noho ma waho o ka Honua.