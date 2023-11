Wehe i na mea huna o Libia Desert Glass

Aia i loko o ka ākea nui o ka wao nahele o ke Kai Sand Nui, ma waena o ʻAigupita a me Libya, kahi waiwai huna e kali nei e ʻike ʻia. Hoʻopuehu ʻia nā ʻāpana aniani melemele a puni ka ʻāina one, i kapa ʻia ʻo ke aniani wao nahele Libyan. Ua hoʻopio kēia aniani kūlohelohe i ka poʻe ʻepekema a me nā mea ʻohi mineral no kona nani, laha ʻole, a me nā kumu hoihoi.

No kahi kokoke i hoʻokahi haneli, ʻo ka mea pohihihi e pili ana i ka hoʻokumu ʻia ʻana o ke aniani wao nahele ʻo Libia ua pīhoihoi nā mea noiʻi. Aia nā manaʻo mai nā lua pele o ka mahina a hiki i ka uila a i ʻole ka hopena meteorite. Eia naʻe, me ka hiki ʻana mai o ka ʻenehana microscopy kiʻekiʻe, manaʻo ka poʻe ʻepekema ua wehe hope lākou i ka mea huna.

Ma o ka hoʻoikaika like ʻana ma waena o nā kulanui a me nā kikowaena ʻepekema ma Kelemānia, ʻAigupita, a me Morocco, ua hele kahi hui o nā mea noiʻi e noiʻi i ke kumu o ke aniani wao nahele Libyan. ʻO kā lākou aʻo ʻana i hoʻopaʻa ʻia e pili ana i ka nānā ʻana i nā laʻana aniani me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hoʻoili electron microscopy (TEM).

Ma lalo o ka microscope, uaʻike nā mea noiʻi i nā minela liʻiliʻi i hoʻokomoʻia i loko o ke aniani, me nāʻano likeʻole o ka zirconium oxide (ZrO₂). Hāʻawi kēia mau mineral i nā hōʻailona koʻikoʻi e pili ana i nā kūlana i hoʻokumu ʻia ai ke aniani wao nahele Libyan. ʻO ka loaʻa ʻana o ka cubic zirconia, kahi pani synthetic no nā daimana, hōʻike i nā mahana kiʻekiʻe o 2,250 ° C a i 2,700 ° C. Hoʻohui hou, ʻo ka polymorph kakaʻikahi o ZrO₂, i ʻike ʻia ʻo ortho-II a i ʻole OII, kuhikuhi i nā kaomi koʻikoʻi ma kahi o 130,000 ea. Hiki ke hoʻokō ʻia kēia mau kūlana kupaianaha ma o ka hopena o ka meteorite a i ʻole ka pahū ʻana o ka pōkā atomika i ka ʻōpala o ka Honua.

ʻOiai e hoʻoponopono ana kēia hōʻike i kahi hapa o ka mea pohihihi, ʻaʻole i pane ʻia nā nīnau hou aʻe. Ke hoʻomau nei ka ʻimi ʻana i ka lua makua, kahi i loaʻa ai ka hopena meteorite. ʻO nā lua pele meteorite i ʻike ʻia ma kahi kokoke, e like me GP a me Oasis, he liʻiliʻi a mamao loa no ka helu ʻana i ka nui o nā aniani wao nahele Libya i hoʻopaʻa ʻia ma kahi wahi. ʻO ka wahi kūpono, ka nui, a me ke kūlana o ka lua makua, ʻaʻole ia e paʻa, pono e noiʻi hou ʻia ma o ka ʻike mamao a me nā haʻawina geophysical.

ʻO ka loaʻa ʻana o ke kumu o ke aniani wao nahele ʻo Libya e hoʻomālamalama i kahi ʻano kūlohelohe i hoʻowalewale i nā ʻepekema no nā makahiki he mau makahiki. Ke ʻimi hohonu nei nā mea noiʻi i kēia mea pohihihi, hoʻomau lākou i ka wehe ʻana i nā mea huna hoihoi o ka mōʻaukala o ko kākou honua, e hoʻomanaʻo mai ana iā mākou i nā mana ikaika i hoʻokumu i ka Honua a me kona hoʻokumu ʻana i ka honua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ke aniani wao nahele Libia?

ʻO ke aniani wao nahele ʻo Libia kekahi ʻano aniani kūlohelohe i loaʻa ma ka Great Sand Sea Desert, e pili ana iā ʻAigupita a me Libua. He mea mahalo ia no kona nani, kakaikahi, a me kona kumu pohihihi.

Pehea i hoʻoholo ʻia ai ke kumu o ke aniani wao nahele Libya?

Ma o nā ʻenehana microscopy holomua, ua ʻike ka poʻe noiʻi i nā minela kikoʻī i loko o ke aniani, e like me nā ʻano like ʻole o ka zirconium oxide. Hōʻike kēia mau minela i nā wela kiʻekiʻe a me nā puʻupuʻu koʻikoʻi i hiki ke loaʻa wale ma o ka hopena meteorite a i ʻole ka pahū ʻana o ka pōkā atomika i ka ʻōpala o ka Honua.

He aha nā mea pohihihi i koe e pili ana i ke aniani wao nahele Libia?

ʻOiai ua ʻike ʻia ke kumu o ke aniani, ʻaʻole ʻike ʻia ka lua o nā mākua, kahi i loaʻa ai ka hopena meteorite. Ke hana nei nā mea noiʻi e ʻimi a hoʻomaopopo i ka nui a me ke kūlana o ka lua ma o ka ʻike mamao a me nā haʻawina geophysical.