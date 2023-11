Nā Manu: Nā Mea Hoʻohiwahiwa me nā Kumu Kahiko

ʻO nā manu, nā holoholona koko pumehana me nā ʻēheu, ua hoʻopio i ka noʻonoʻo kanaka mai ka wā i ʻike mua ʻia ai i ka wā o nā dinosaurs. Kahaha kēia mau manu hulu i ko lākou hiki ke hana i nā ʻōpiopio mai nā hua a lākou e waiho pono ai i loko o nā pūnana. ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā manu he poʻe lele akamai, he mea hoihoi ke ʻike i nā ʻano ʻano like ʻole o ka mōʻaukala i haʻalele i kēia ʻano maʻamau.

Loaʻa ka huaʻōlelo "dinosaur" mai nā huaʻōlelo Helene kahiko ʻo ia ka "moo weliweli," a ua puka mai kēia mau mea kolo ma kahi o 243 miliona mau makahiki i hala. Ua iho mai nā archosaurs hoʻohua hua, ua hoʻololi ʻia nā dinosaur i ʻelua laina ʻokoʻa. ʻO ka mua, i kapa ʻia ʻo ka moʻo-hipped, ua hoʻāla mai i nā saurischians weliweli, e like me ka theropod ʻelua wāwae ʻelua, Tyrannosaurus rex, a me ka Apatosaurus wāwae ʻehā. ʻO ka laina ʻelua, ʻo nā dinosaur i hoʻopaʻa ʻia i ka manu a i ʻole ornithischian, ua hoʻokaʻawale ʻia i loko o nā mea hoihoi like ʻole e like me nā stegosaurs a me nā dinosaur duckbilled.

I ka wā o ka luku nui ʻana ma kahi o 66 miliona mau makahiki i hala aku nei, nui nā dinosaurs nui i make. Akā naʻe, ua ola kekahi poʻe saurischians a ua lilo i mau ʻano ʻano manu like ʻole a mākou e ʻike nei i kēia mau lā. ʻO ka mea e mahalo ai, ua hoʻokumu ʻia kēia hoʻomohala ʻana i ka pelvis i kapa ʻia ʻo "bird-hipped" i loaʻa i nā manu o kēia manawa.

ʻO ka manaʻo o ka hoʻopau ʻana e pili ana i ka nalowale mau ʻana o kekahi ʻano, ʻohana, a i ʻole hui nui o nā mea ola. He kuleana koʻikoʻi kēia kaʻina hana kūlohelohe i ka hoʻohua ʻana i nā mea olaola a mākou e ʻike nei i kēia mau lā.

ʻO ka wā Jurassic, ka mea i hala ma kahi o 200 a 145.5 miliona mau makahiki i hala aku nei, he mokuna koʻikoʻi i ka mōʻaukala o ka Honua. I loko o kēia au, i ka wā i ulu ai nā dinosaur ma ke ʻano he ola honua nui, ua hoʻomaka nā manu e hohola i ko lākou mau ʻēheu. ʻO ke aʻo ʻana i nā mōʻalihaku i waiho ʻia mai kēia manawa e hāʻawi i nā ʻike waiwai i nā kumu kahiko a me ka mōʻaukala evolutionary o kēia mau mea kupaianaha.

ʻO nā manu, me ko lākou mau ʻano like ʻole a me nā ʻano, hoʻomau i ka hoʻoulu ʻana i ka mahalo a me ka hoihoi. Hāʻawi kēia mau mea kūʻokoʻa i ka hoʻomanaʻo mau o ka honua kahiko a lākou i ala mai ai a me ka pūnaewele paʻakikī o ke ola i hoʻokumu i ko mākou honua i nā miliona mau makahiki.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ka ʻokoʻa ma waena o nā dinosaurs saurischian a me ornithischian?

ʻO nā dinosaur Saurischian, ka mea i hōʻike ʻia e ko lākou pūhaka e like me ka moʻo, loaʻa nā ʻano like me Tyrannosaurus rex a me Apatosaurus. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo nā dinosaur ornithischian, i ʻike ʻia he dinosaurs-hipped manu, e hoʻopuni ana i nā hui like ʻole e like me nā stegosaurs a me nā dinosaur duckbilled.

No ke aha i manaʻo ʻia ai nā manu he dinosaur?

Ua ulu mai nā manu mai ka moʻokūʻauhau o nā dinosaur theropod, nā saurischians. Ma luna o nā miliona mau makahiki, ua hoʻololi ʻia kēia mau dinosaur i nā ʻano manu manu a mākou e ʻike nei i kēia lā. ʻOiai ʻokoʻa paha lākou mai ko lākou mau kūpuna dinosaur, kaʻana like nā manu i nā hiʻohiʻona koʻikoʻi a me nā ʻano genetic e hoʻomaopopo iā lākou he ʻāpana o ka lāʻau ʻohana dinosaur.

I ka manawa hea i hiki mai ai ka manawa Jurassic?

Ua hana ʻia ka manawa Jurassic ma kahi o 200 a 145.5 miliona mau makahiki i hala. He au ia i hoʻomalu ʻia e nā dinosaurs a ua hōʻailona i nā hanana koʻikoʻi i kā lākou ulu ʻana.

Pehea i ola ai nā manu i ka make nui?

ʻO ka hanana hoʻopau nui i hana ʻia ma kahi o 66 miliona mau makahiki i hala aku nei i holoi i nā dinosaur nui. Eia naʻe, ua ola kekahi mau dinosaurus saurischian a lilo i mau manu a mākou e ʻike nei i kēia lā. ʻO ko lākou hiki ke hoʻololi i ka hoʻololi ʻana i nā kaiapuni a hoʻohana i nā niches ecological hou i hiki iā lākou ke hoʻomau i kēia hanana pōʻino.