Hoʻopau nā Astronauts ʻo Roscosmos i ka holo kaʻaahi kūleʻa me nā pilikia

ʻO Roscosmos cosmonauts, ʻo Oleg Kononenko lāua ʻo Nikolai Chub, ua hoʻopau maikaʻi i kahi kaʻaahi i ka lā 25 ʻOkakopa, ʻoiai ua loaʻa iā lākou kahi leaka hau a me nā pilikia hoʻokele waʻa o ka lā. ʻO ka mikiona 7-hola a me 41 mau minuke he mau hana koʻikoʻi e like me ka nānā ʻana i ka radiator module Nauka a me ka hoʻokuʻu ʻana i kahi nanosatellite.

I ka wā kaʻaahi, ua nānā pono ʻo Kononenko lāua ʻo Chub i ke kiʻi ʻana i kahi radiator hoʻihoʻi waho ma ka module Nauka. Ua hoʻokaʻawale lākou i ka radiator mai ka ʻōnaehana hoʻoluʻu, akā i ka wā o ka nānā ʻana, ua hoʻokuʻu ʻia kahi puʻupuʻu o ka mea hoʻomaha ma ke kahua leak. Pono nā cosmonauts i hoʻolaʻa e holoi i ko lākou mau lole ma mua o ka hoʻomau ʻana i ka misionari.

Ma kahi o ka nānā ʻana i ka radiator, ua hoʻokuʻu nā cosmonauts i kahi nanosatellite e hoʻāʻo ai i ka ʻenehana sail solar. Akā naʻe, ʻaʻole i holo piha ka peʻa lā o ka nanosatellite. Ua hoʻokomo pū nā cosmonauts i kahi ʻōnaehana kamaʻilio radar synthetic, ʻoiai ʻaʻole hiki ke hoʻohana piha ʻia kekahi o nā ʻōnaehana radar i ka wā o ka spacewalk.

Ma hope o ka hele wāwae, ua hahai ʻo Kononenko lāua ʻo Chub i nā kaʻina hana post-spacewalk, e nānā ana i kā lākou mau lole a me nā mea hana no nā hōʻailona o ka mea hoʻomaha a holoi ʻia inā pono. Ke manaʻo nei kēia kaʻina hana e hōʻemi i ka hoʻokomo ʻana o nā mea haumia i loko o ke kaiapuni kikowaena. E hoʻomaʻamaʻa hou ka lewa i loko o ke kikowaena no ka wehe ʻana i nā meheu o ka mea haumia.

ʻOiai ʻo nā pilikia i loaʻa i ka wā o ka spacewalk, ua manaʻo ʻia ka misionari he kūleʻa. Ua hōʻike ʻo Oleg Kononenko, me ka huina o ʻeono mau kaʻaahi ma lalo o kona kāʻei, i kona ʻike, ʻoiai ʻo Nikolai Chub i hoʻopau i kāna huakaʻi mokulele mua loa. Ua hōʻailona kēia mikiona i ka 268th spacewalk i hoʻolaʻa ʻia no ka hui ʻana o ke kahua kikowaena, mālama, a me nā hoʻomaikaʻi.

ʻO ka spacewalk e hiki mai ana i hoʻonohonoho ʻia no ka Pōʻakahi, ʻOkakopa 30, e pili ana i nā astronauts NASA Loral O'Hara lāua ʻo Jasmin Moghbeli. E alakaʻi lākou i kahi kaʻaahi no ka wehe ʻana i kahi pahu uila hewa mai kahi bracket antenna kamaʻilio a hoʻololi i kekahi o ʻumikūmālua Trundle Bearing Assemblies ma ke awa truss Solar Alpha Rotary Joint.

