Nā Pōmaikaʻi o ka hoʻoikaika kino no ke ola kino

He nui nā hopena maikaʻi o ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau i ko mākou ola kino, akā he hana koʻikoʻi nō hoʻi ia i ka mālama ʻana i ke olakino maikaʻi. Ua ʻike ʻia ke komo ʻana i ka hoʻoikaika kino e hōʻemi i nā hōʻailona o ke kaumaha, ka hopohopo, a me ke kaumaha, a hiki ke hoʻonui i ka hana cognitive.

Kōkua ka hoʻoikaika kino i ka hakakā ʻana i ke kaumaha ma o ka hoʻonui ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana o nā endorphins, i ʻike ʻia hoʻi he hormones "feel-good", i loko o ka lolo. Kōkua kēia mau hormones i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ʻano a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke kaumaha a me ka manaʻolana ʻole. Eia kekahi, hoʻoikaika ka hoʻoikaika kino i ka hiamoe maikaʻi, hiki ke hoʻohaʻahaʻa i nā hōʻailona o ke kaumaha.

ʻO ka hopohopo kekahi maʻi olakino noʻonoʻo hiki ke hoʻomaikaʻi ʻia e ka hoʻoikaika kino. ʻO ka hana kino e hiki ai i ke kino ke puhi i ka ikehu nui a me ka haʻalulu, e kōkua ana e hōʻemi i ka manaʻo o ka hoʻomaha a me ka hopohopo. Hiki i ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau ke hoʻoikaika i ka hilinaʻi iā ia iho a me ka manaʻo ponoʻī, i hoʻohaʻahaʻa pinepine ʻia i nā poʻe me ka hopohopo.

ʻO ke koʻikoʻi kahi pilikia maʻamau i loaʻa i nā poʻe he nui i ko lākou ola i kēlā me kēia lā. Ua hōʻike ʻia ka hoʻoikaika kino e hoʻemi i nā pae o nā hormones stress, e like me cortisol, a hoʻonui i ka hana o endorphins. Kōkua kēia hui ʻana e hoʻohaʻahaʻa i ke kaumaha a hoʻoikaika i ka manaʻo hoʻomaha.

Ma waho aʻe o kēia mau pono olakino noʻonoʻo, ua hōʻike ʻia ka hoʻoikaika kino e hoʻomaikaʻi i ka hana cognitive. Hoʻonui ka hana kino i ke kahe o ke koko i ka lolo, kahi e hoʻonui ai i ka hoʻomanaʻo, ka noʻonoʻo, a me ka hana cognitive holoʻokoʻa.

Pono e hoʻomaopopo ʻia e hoʻokomo ʻia ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kahi ala hoʻopuni maikaʻi i ka mālama olakino noʻonoʻo, me ka lāʻau lapaʻau a me ka lāʻau lapaʻau inā pono. Eia nō naʻe, hiki i ka hoʻoikaika kino maʻamau ke kōkua nui i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka noʻonoʻo a pono e noʻonoʻo ʻia ma ke ʻano he mea koʻikoʻi o ka maʻamau olakino noʻonoʻo holoʻokoʻa.

