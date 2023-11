Hoʻololi i ke kamaʻilio ʻana o ka lewa: Loaʻa ka honua i ka memo mai ka mamao o 10 miliona mau mile

E noʻonoʻo ʻoe i kahi wā e hiki mai ana e ʻoi aku ka wikiwiki a ʻoi aku ka maikaʻi o ke kamaʻilio ʻana ma waena o ka Honua a me nā mokulele i ka lewa hohonu. ʻAe, ʻoi aku ka kokoke o kēlā mua aku ma mua o ko mākou manaʻo. Ma kahi hoʻokolohua hoʻokolohua, ua hoʻouna maikaʻi ʻia ka papahana Deep Space Optical Communications (DSOC) a loaʻa iā ia kahi leka uila mai kahi mamao o 10 miliona mau mile. Nui nā hopena o kēia hoʻokō a hiki ke alakaʻi i kahi hoʻololi i ke kamaʻilio ʻana i ka lewa.

ʻAʻole e like me nā ʻano kamaʻilio lekiō maʻamau, ka mea i kaupalena ʻia ka bandwidth, ʻo ke kamaʻilio optical me ka hoʻohana ʻana i nā lasers e hāʻawi nui i ka nui o ka hoʻouna ʻikepili. ʻOi aku ka ʻoi aku o nā nalu ʻoi aku ka paʻakikī o nā lasers infrared kokoke i hoʻohana ʻia ma ka hoʻokolohua DSOC i hoʻohālikelike ʻia me nā hawewe lekiō, e ʻae ana i nā ʻike hou aʻe e lawe ʻia i loko o kahi pūʻolo liʻiliʻi. ʻO ka pahuhopu ke kūkulu ʻana i nā ʻōnaehana kamaʻilio e pili ana i ka lewa me 10 a 100 mau manawa o ka bandwidth o ke kamaʻilio lekiō maʻamau.

ʻO ka milestone hou i hoʻokō ʻia e ka papahana DSOC e pili ana i ka laka ʻana i kahi beacon laser uplink i hoʻouna ʻia mai ka JPL's Optical Communications Telescope Laboratory ma Kaleponi. Mai kahi lōʻihi he ʻumi manawa o ka mahina, ua hoʻoponopono ʻo DSOC i kona kihi e hoʻokumu i kahi alaloa kamaʻilio hope a me ka Hale Telescope ma ka Palomar Observatory. Hōʻike kēia holomua i ka hōʻike mamao loa o ka kamaʻilio optical i ka mōʻaukala.

Hoʻokumu ʻia ka ʻenehana ma hope o DSOC ma ka hoʻopili ʻana i ka ʻikepili i nā kiʻi kiʻi pākahi o ke kukui laser. Ke hele mamao aku nei ka mokulele a me ka hoʻokolohua DSOC, ke hana nei ka poʻe ʻepekema i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā ʻōnaehana e hoʻomalu pono i ke kuhikuhi ʻana o ka downlink laser. Eia kekahi, pono e noʻonoʻo ʻia ka manawa a me ka neʻe ʻana o ka mokulele a me ka Honua, me ka noʻonoʻo ʻana he 20 mau minuke ka lōʻihi o ka hele ʻana i ka hopena hope loa ma ke kāʻei asteroid. Pono ka ʻōnaehana DSOC e kali i ka neʻe ʻana a kuhikuhi ʻaʻole i kahi o kēia manawa o ka telescope e loaʻa ana akā i kahi e kū ai.

ʻO ka hoʻokō kūleʻa ʻana o ka kamaʻilio optical ma ke ākea e paʻa i ka mana nui no nā mikiona a me nā huakaʻi e hiki mai ana. Me kona hiki ke hoʻouna i ka ʻike ʻepekema, nā kiʻi wehewehe kiʻekiʻe, a me ka hoʻoheheʻe wikiō, hiki i ke kamaʻilio optical ke kumu nui i ka pahuhopu a ke kanaka e hoʻouna i nā kānaka i Mars. Ke hoʻomau nei mākou i ka pana ʻana i nā palena o ka ʻimi ākea, hiki ke lilo ka mana o nā lasers i mea hana i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Q: He aha ke kamaʻilio optical?

A: ʻO ke kamaʻilio Optical e pili ana i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili me ka hoʻohana ʻana i nā nalu māmā, ʻoi aku ka laser, ma kahi o nā nalu lekiō kuʻuna. Hāʻawi ia i ka bandwidth kiʻekiʻe a me ka wikiwiki o ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili i hoʻohālikelike ʻia i nā ala kamaʻilio e pili ana i ka lekiō.

Nīnau: Pehea ka hana o ka hoʻokolohua DSOC?

A: Hoʻopili ʻo DSOC i ka ʻikepili i nā kiʻi paʻi kiʻi o ke kukui laser, a laila e hoʻouna ʻia a loaʻa e nā mea hana kūikawā. Hoʻohana ʻia nā kiʻi kiʻi i loaʻa e unuhi i ka ʻikepili i hoʻopaʻa ʻia, e hiki ai ke kamaʻilio ma waena o ka Honua a me nā mokulele i loko o kahi hohonu.

Nīnau: Pehea ka ʻokoʻa o ke kamaʻilio optical me ke kamaʻilio radio-based?

A: ʻO ke kamaʻilio Optical, me ka hoʻohana ʻana i nā lasers, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka bandwidth i hoʻohālikelike ʻia i ke kamaʻilio ma ka lekiō. 'O ia ho'i, hiki ke ho'ouna 'ia ka 'ike hou aku i loko o kahi pū'olo li'ili'i, e hā'awi ana i ka wikiwiki o ka ho'ouna 'ikepili.

Nīnau: He aha nā mea hiki ke hoʻohana ʻia o ka kamaʻilio optical ma ke ākea?

A: Hiki i ke kamaʻilio Optical ke hoʻoikaika i nā ʻōnaehana kamaʻilio e pili ana i ka lewa, hiki i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili ʻepekema, nā kiʻi wehewehe kiʻekiʻe, a me ke kahe wikiō. Hiki iā ia ke hana koʻikoʻi i nā mikiona ākea e hiki mai ana, me ka pahuhopu nui o ka hoʻouna ʻana i nā kānaka i Mars.

Nīnau: He aha nā pilikia o ke kamaʻilio optical ma ke ākea?

A: Pono nā ʻōnaehana kamaʻilio Optical e lanakila i nā pilikia e like me ke kuhikuhi pololei ʻana i ka moʻolelo no ka neʻe ʻana o ka mokulele a me ka Honua, a me ka uku ʻana i ka manawa huakaʻi māmā ma kahi lōʻihi. Eia nō naʻe, ke hoʻomau nei ka noiʻi ʻana a me ka holomua ʻenehana i kēia mau pilikia e hana i ka kamaʻilio optical i ka lewa i mea maoli.