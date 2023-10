Hōʻike nā apo lāʻau kahiko i nā hōʻike o ka ʻino o ka lā ikaika loa

Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e Edouard Bard mai ke Collège de France i nā hōʻike o ka mea ʻoi aku ka ikaika o ka ʻino radiation lā i ʻike ʻia. Ua kālailai ka hui noiʻi i nā pae kalapona-14 i loko o nā lāʻau paina i kanu ʻia a hōʻoia i ke kumu me ka beryllium-10 isotopes i loaʻa ma Greenland ice cores. Hāʻawi kēia mau apo lāʻau i ka ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o ka Lā i ka wā i hala.

ʻO ka piʻi ʻana o nā pae kalapona-14 i ʻike ʻia i loko o nā kumu lāʻau paina i kanu ʻia e hōʻike ana i ke ola ʻana o kahi ʻino radiation lā. Hoʻokumu ʻia nā ʻino ʻino o ka lā e nā lapalapa o ka lā a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka coronal mass ejections. No laila, ke hōʻike nei ka ʻino ʻino o ka lā i ka hiki ʻana mai o ka hanana lewa ākea ikaika loa i kākau ʻia a hiki i kēia lā.

Ma waho aʻe o kēia ʻike koʻikoʻi, ua ʻike pū nā mea noiʻi i kahi hanana ʻē aʻe i kā lākou ʻikepili kumulāʻau. ʻO kēia hanana, ʻoiai ʻaʻole ʻoi loa e like me ka spike 14,300-makahiki, ua lōʻihi ma kahi o 100 mau makahiki mai 14,000 a 13,900 mau makahiki i hala. Manaʻo ka hui e hōʻike ana kēia hanana i kahi haʻahaʻa loa i ka hana o ka lā, e like me ka liʻiliʻi o Maunder i ʻike ʻia ma ke kenekulia 17.

ʻO ka piʻi ʻana o nā pae kalapona-14 i kēia mau manawa ke manaʻoʻiʻo ʻia ʻo ia ka hopena o kahi māla magnetic solar, e ʻae ana i nā kukuna cosmic galactic kiʻekiʻe i ka ʻōnaehana solar. I ka hui ʻana o kēia mau kukuna cosmic me ka lewa o ka Honua, hana lākou i nā hopena like me nā kukuna lā.

Hōʻike kēia haʻawina i ke koʻikoʻi o ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili lāʻau-ringi i ka hui pū me nā cores hau e loaʻa ai ka ʻike maikaʻi o ka hana o ka lā ma ka mōʻaukala. ʻOiai ua loaʻa wale nā ​​ana mea hana pono o ka hana o ka lā mai ke kenekulia 17, hāʻawi nā apo lāʻau a me nā koʻi hau i ka ʻike koʻikoʻi i ka ʻano o ka Lā i ka wā i hala.

