Hōʻike nā ʻano i loko o nā puka ʻozone Antarctic i nā ʻike weliweli

ʻO kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Otago ua hoʻomālamalama i nā ʻano o nā lua ozone ma Antarctica. Kūlike ʻole i ka manaʻo o ka lehulehu, ua hōʻike ʻia ka haʻawina ua nui ka nui o ka lua ozone i nā makahiki i hala iho nei, e hoʻopilikia ana i ko mākou aniau.

Ua manaʻo ka haʻawina e hoʻomaopopo i ka hoʻololi ʻana o ka ozone i loko o ka puka ozone Antarctic a me kona hopena i ka loli ʻana o ke aniau ma waena o ka Hemisphere Hema. Ua hōʻike ʻia ka puka ʻana o nā lua ozone nui a lōʻihi i nā makahiki ʻekolu i hala iho nei, e hōʻike ana i kahi ʻano hoʻoweliweli e haʻalele ana i nā mea i manaʻo mua ʻia.

Ua wehewehe ka mea kākau alakaʻi ʻo Hannah Kessenich ua ʻike ka hui i kahi emi nui o nā pae ozone i hoʻohālikelike ʻia i ka ʻikepili mai 19 mau makahiki i hala. ʻAʻole hōʻike wale kēia hāʻule i ka hoʻonui ʻana i ka ʻāpana o ka lua ozone akā hōʻike pū kekahi i ka hohonu o ka lua i ka hapa nui o ka puna. ʻO ka mea kupanaha, ua hōʻike ʻia nā ʻike i kahi loulou ma waena o ka hāʻule ʻana o ka ozone a me nā loli o ka ea e hiki mai ana i loko o ka polar vortex ma luna o Antarctica, e hōʻike ana ʻaʻole hiki ke hoʻopau wale ʻia ka ozone e nā chlorofluorocarbons (CFCs).

Ua hāpai pū ka haʻawina i nā hopohopo e pili ana i ka lohi o ka hoʻihoʻi ʻana. ʻOiai ʻo ka 2022 Scientific Assessment of Ozone Depletion i manaʻo ʻia ʻo ka puka ozone Antarctic ma ke ala e ola hou ai i ka makahiki 2065, hōʻike nā hopena hou e hiki ke hoʻopanee hou ʻia ma muli o ka hoʻokuʻu ʻole ʻia o ka chlorine mai nā aerosol ahi ahi a me nā hoʻokuʻu anthropogenic.

Hōʻike kēia mau ʻike i ka wikiwiki o ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia o ka pau ʻana o ka ozone. ʻOiai he kuleana koʻikoʻi ka Montreal Protocol i ka pale ʻana i ka hana ʻana a me ka ʻai ʻana i nā mea hoʻopau ozone, e like me CFC, hōʻike ka haʻawina ʻo ka nui o ka lua ozone i waena o nā mea nui loa ma ka moʻolelo i nā makahiki i hala.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻokoʻa o ka ozone, no ka mea, ʻaʻole ia e hoʻopilikia wale i ke koena paʻakikī o ka lewa akā e hoʻopili pū kekahi i nā ʻano like ʻole o kā mākou ea. Hiki i ka pau ʻana o ka Ozone ke alakaʻi i nā pae kiʻekiʻe o UV ma ka ʻili o Antarctica a hoʻopilikia i ka puʻu ʻana o ka wela ma ka lewa. ʻO kēia hoʻi, hoʻoulu i nā loli i nā ʻano makani a me ke aniau o ka ʻilikai ma ka Hemisphere Hema, me nā hopena mamao loa.

ʻIke ʻia he pono hou ka noiʻi a me ka hana e hoʻoponopono ai i nā ʻano hoʻomau a weliweli i nā lua ozone Antarctic. ʻO ka pale ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻana i ka papa ozone he hana koʻikoʻi i kā mākou hoʻoikaika mau e hoʻēmi i nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Nā FAQ:

Q: He aha nā puka ozone?

A: ʻO nā puka ozone he mau wahi i pau loa i ka papa ozone, ʻoi aku ma luna o nā ʻāpana polar.

Nīnau: He aha ke kumu o ka pau ʻana o ka ozone?

A: Ma muli o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kekahi mau mea kemika, e like me nā chlorofluorocarbons (CFCs), i ka lewa.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka pau ʻana o ka ozone i ke aniau?

A: ʻO ka pau ʻana o ka Ozone hiki ke alakaʻi i ka piʻi ʻana o ka radiation UV ma ka ili o ka Honua, nā loli i nā ʻano makani, a me nā hoʻololi ʻana i ke aniau.

Nīnau: He aha ka Montreal Protocol?

A: ʻO ka Montreal Protocol kahi ʻaelike honua e manaʻo nei e pale i ka papa ozone ma ka hoʻopau ʻana i ka hana a me ka ʻai ʻana i nā mea hoʻopau ozone.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o kēia haʻawina?

A: Hāʻawi kēia haʻawina i nā ʻike hou e pili ana i ka hoʻomau a me ka paʻakikī o nā lua ozone ma luna o Antarctica, e hōʻike ana i nā pilikia e hiki mai ana i ke aniau a me ka pono o ka hana hou aku.