ʻO Laker Legend ʻO Rick Fox's Sustainable Concrete Company e manaʻo e hakakā i ka hoʻololi ʻana i ke aniau

Ua lilo ʻo Rick Fox, ka moʻolelo ʻo NBA Lakers i mea hoʻokani, i Luna Nui a i hoʻokumu pū i ka hoʻomaka ʻana o nā mea hale hoʻomau ʻo Partanna. Ua hoʻomohala ka hui i kahi ʻāpana ʻē aʻe e hiki ke hoʻopaʻa i ka carbon dioxide (CO2) mai ka lewa, me ka hāʻawi ʻana i kahi hopena i nā hoʻokuʻu kinoea hoʻomehana nui e pili ana i ka hana kuʻuna kuʻuna. ʻO ka mea hou, i hanaʻia me ka brine mai nā mea kanu desalination a me ka slag, kahi huahana o ka hana kila, e hoʻopau i ka pono o ka cement carbon-intensive. Hiki i ka hui ʻana o Partanna ke hoʻōla i nā mahana ambient, e hōʻemi ana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu i ka wā hana. Hoʻopili nā mea hoʻopili i ka mea i CO2 mai ka lewa a paʻa iā ia i loko o ka mea, ʻoiai ma hope o ka wāwahi ʻia ʻana o ka hale.

Ua wehe ʻia ka hale mua i kūkulu ʻia me Partanna ʻē aʻe ma Bahamas, a ke manaʻo nei ka hui e kūkulu hou i 999. ʻO ka Bahamas, i hoʻopilikia nui ʻia e ka Hurricane Dorian i ka makahiki 2019, ke hui pū nei me Partanna e kūkulu i nā hale 1,000 me ka hoʻohana ʻana i nā mea carbon-negative. ʻO ke kūkulu ʻia ʻana o kēia mau hale i manaʻo ʻia e hōʻemi nui i ka haumia mai ka ʻoihana kūkulu. Ua ʻōlelo ʻo Partanna e hopu ana kāna mea waiwai i ka CO2 e like me 5,200 mau kumulāʻau oʻo i kēlā me kēia makahiki, e lilo ia i koho maikaʻi no ka hoʻemi ʻana i ke kalapona.

ʻOiai ʻo ka hoʻohana ʻana i nā kumulāʻau no ka helu kalapona i kū i ka hoʻohewa ma muli o nā pilikia hōʻoia, ua ʻōlelo ʻo Partanna e ʻoi aku ka nui o kāna mau mana hopu CO2. Ua hui pū ka hui me ka hui hōʻaiʻē kalapona ʻo Verra e hōʻoia i kāna mau hōʻaiʻē kalapona. Eia nō naʻe, koi ka poʻe loea i ka ʻoihana e kaʻana like i kāna ʻikepili e ʻae i ka loiloi piha ʻana i kona wāwae kaiapuni a me ka scalability. Ke hana nei nā ʻoihana ʻē aʻe a me nā hui i nā mea ʻē aʻe e hoʻomau i ka ʻoihana kuʻuna, e hōʻike ana i ka hoʻonui ʻana i ka hoihoi i ka hōʻemi ʻana i ka hopena o ke kaiapuni o ka ʻoihana kūkulu.

