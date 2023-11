ʻO ka ʻimi no nā mea ʻeleʻele: nā holomua ma ka hoʻokolohua SABER Hema

I ka ʻimi ʻana e wehe i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa, ua hoʻomaka ka poʻe ʻepekema i kahi papahana groundbreaking e ʻike ai i nā mea pōʻeleʻele. ʻO ka hoʻokolohua SABER South, i manaʻo ʻia e lawe ʻia i kahi keʻena hana ma 2024, manaʻo e hoʻomālamalama i kēia mea kosmic paʻakikī. Eia nō naʻe, ma mua o kona neʻe ʻana, pono e hana ʻia nā ʻano hana e mālama ai i ka pono o ke kaiapuni a puni ka hoʻokolohua.

ʻO kahi mea koʻikoʻi o kēia hana ʻo ka hoʻopaʻa ʻana i nā pae haʻahaʻa o ka radiation. Pono e nānā pono ʻia nā pae ʻulaʻula no ka mālama ʻana i ka maʻemaʻe o ke kaiapuni. Ma ka hana ʻana pēlā, hiki i nā mea noiʻi ke ʻike i nā hōʻailona nāwaliwali loa mai nā mea ʻeleʻele. ʻO ka ʻikepili mua i hōʻiliʻili ʻia e ka muon detector, i nā lā mua o ka hoʻokolohua, ua hōʻike ʻia he haʻahaʻa loa nā hōʻailona i hoʻopaʻa ʻia ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. ʻOiai ʻoi aku ma mua o 1.8 miliona mau pilina e manaʻo ʻia ma luna o ka honua, ʻelima wale nō hōʻailona i kēlā me kēia lā i ʻike ʻia.

ʻO ka hoʻokolohua SABER Hema he hana hou ia o kahi hoʻokolohua like i hana ʻia ma ka ʻĀpana ʻĀkau. Ke ʻimi nei ʻo ia e ʻike inā he hopena nā heluhelu i loaʻa e ka poʻe noiʻi Italia ma muli o ka loli ʻana o ke kau a i ʻole he hōʻike maoli paha ia i ka loaʻa ʻana o ka mea ʻeleʻele. Ma o kēia hoʻohālikelike hoʻohālikelike, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike hohonu i ke ʻano a me ka ʻano o kēia mea enigmatic.

ʻO Elisabetta Barberio, ke alakaʻi o ka ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics (CDM), i hoʻoikaika i nā hana nui i hana ʻia i ka hōʻemi ʻana i ka radiation cosmic. ʻO ke kūkulu ʻana i ka hale hoʻokolohua 1 kilomika ma lalo o ka lepo ma Stawell Gold Mine ua hōʻoia i ka mea nui i ka hōʻemi ʻana i ka hoʻopili ʻia e ka radiation cosmic. E hoʻomau ka poʻe ʻepekema ma Australia e nānā pono i nā pae muon me ka hoʻopaʻa ʻana i ka liʻiliʻi.

Ke kali nui nei ke kaiāulu ʻepekema honua i nā hopena o kēia papahana kupaianaha. Hōʻike ka hoʻokolohua SABER South i kahi hoʻoikaika ikaika e hiki ke hoʻololi i ko mākou ʻike no ka mea ʻeleʻele. I ka hoʻonui ʻana o ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa, kokoke mākou e wehe i nā mea huna i hūnā ʻia i loko o nā wahi hohonu loa.

He aha ka mea pouli?

ʻO ka mea pōʻeleʻele e pili ana i kahi ʻano hypothetical o ka mea i pili ʻole me ka mālamalama a i ʻole nā ​​​​pāhawewe electromagnetic ʻē aʻe. Manaʻo ʻia ʻo ia ka hapa nui o ka mea a pau o ke ao holoʻokoʻa a he kuleana koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana a me ke ʻano o nā galaxies.

No ke aha he mea paʻakikī ka ʻike ʻana i nā mea ʻeleʻele?

Paʻa ʻole ka mea ʻeleʻele no ka mea ʻaʻole ia e hoʻopuka, hoʻopaʻa, a hōʻike paha i ka mālamalama, e ʻike ʻole ʻia e nā ʻano ʻike kuʻuna. Ke hilinaʻi nui nei ka poʻe ʻepekema i nā hōʻike kūʻokoʻa a me nā ʻenehana hoʻokolohua e aʻo ai i kona hopena i nā mea ʻike ʻia.

He aha nā muons?

ʻO nā muon nā ʻāpana subatomic e like me nā electrons akā me ka nui o ka nui. Hoʻopuka pinepine ʻia lākou ma ke ʻano he hopena o nā kukuna cosmic e pili ana me ka lewa o ka Honua. He mea nui ka nānā ʻana i nā pae muon no ka hōʻemi ʻana i ka hoʻopilikia ʻana i ka radiation cosmic i nā hoʻokolohua e like me ka hoʻokolohua SABER South.

He aha ka cosmic radiation?

Loaʻa i ka radiation Cosmic nā ʻāpana ikehu kiʻekiʻe, e like me nā protons a me nā nuclei atomic, mai nā kumu honua like ʻole, me ka Lā a me nā galaxies mamao. He mea paʻakikī ia i nā hoʻokolohua ʻepekema koʻikoʻi no ka mea hiki ke hoʻopilikia i nā ana a hoʻokomo i nā hōʻailona hope makemake ʻole.

Sources:

