ʻAʻole lawa nā lawelawe noʻonoʻo ma ʻIlelani e hōʻike i nā nāwaliwali i loko o ka ʻōnaehana mālama ola kino

Ua hōʻike ʻia kahi hihia hou i ka ʻAha Apana ʻo Athy i ka hemahema o nā lawelawe psychiatric o Ireland, e hāpai ana i nā hopohopo e pili ana i ka pono o nā poʻe e pono ai ke kōkua olakino. Ma ke kuʻekuʻe wāwae o kahi hanana pahi ma Newbridge, ua hōʻike ka luna kānāwai i kona hopohopo no ka nele o ka mālama psychiatric kūpono, e hōʻole ana i ka hoʻopaʻa ʻana i ka mea i hoʻopiʻi ʻia ma muli o ka pilikia e hiki mai ana ʻaʻole iā ia wale nō akā i nā poʻe ʻē aʻe.

Ua lōʻihi ka lōʻihi o ka mālama ʻana i ka ʻōnaehana olakino noʻonoʻo o Ireland mai ka mālama ʻole ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻole ʻana, me ka hoʻohewa ʻana o ka poʻe hoʻohewa i ka palena palena ʻole e hoʻopaʻa i nā ʻāpana olakino a me ka lohi i ka loiloi. Ma kēia hihia kūikawā, ua uē ka luna kānāwai i ka loaʻa ʻole o kahi ʻāpana palekana kūpono, e hōʻike ana i nā hopena pōʻino o kahi ʻoihana olakino noʻonoʻo.

ʻOiai ʻo ka hoʻoweliweli ʻana o ka pōʻino i hoʻopiʻi ʻia e ka mea i hoʻopiʻi ʻia, ua maopopo loa ʻo ke kumu kumu i ka lima ʻo ka nele o ke kākoʻo olakino noʻonoʻo. Ua ʻike ka ʻaha ua hōʻike mua ka mea i hoʻopiʻi ʻia i nā hōʻailona o ka maʻi psychiatric, i hoʻomaka ʻia e ka hoʻohana ʻana i ka lāʻau. Eia naʻe, ʻo ka hoʻāʻo ʻana o ka ʻohana e hoʻokomo iā ia i loko o kahi hale hana, he mea lapuwale ia, no ka mea, ʻo ka hoʻokaʻawale ʻana ma waena o nā poʻe maʻi makua a me ko lākou ʻohana pili e hoʻopilikia pinepine i ka kamaʻilio a me ka maʻi maʻi.

No ka makemake e ʻike piha i ke ʻano o ka noʻonoʻo o ka mea i hoʻopiʻi ʻia, ua kuhikuhi ka luna kānāwai i ke kuleana koʻikoʻi a nā ʻohana e pāʻani ai i ka hāʻawi ʻana i nā ʻike waiwai i nā limahana mālama ola. ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole ʻike ka ʻōnaehana o kēia manawa ma Ireland i ka waiwai o ia ʻano hoʻokomo, ke keʻakeʻa nei i ka hiki i nā kauka lapaʻau ke hoʻoholo i ka ʻike.

He mea hoʻomanaʻo koʻikoʻi ka hihia no ka pono o ka hoʻoponopono hou ʻana o ka ʻōnaehana olakino noʻonoʻo o Ireland. Pono ke aupuni e hoʻoponopono i nā ākea ākea o nā lawelawe, e hoʻokomo i nā kumuwaiwai kūpono, a e hoʻoikaika i ka hui pū ʻana ma waena o nā limahana lapaʻau a me nā ʻohana o nā maʻi. ʻO ia mau hana wale nō e hiki ke hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka poʻe i loko o ka pilikia i ka mālama wikiwiki, kūpono, a me ke aloha e pono ai lākou.

Nīnau: No ke aha i hōʻole ʻia ai ka bail i ka hihia?

A: Ua hōʻole ʻia ʻo Bail ma muli o nā hopohopo e pili ana i ka palekana o kēlā me kēia kanaka a me ka pōʻino e hiki mai ana i nā poʻe ʻē aʻe.

Nīnau: He aha nā pilikia i hōʻike ʻia e pili ana i ka ʻōnaehana mālama ola kino o Ireland?

A: Ua hōʻike ka hihia i ka nele o nā lawelawe psychiatric kūpono, lohi i ka loiloi, a me ka lawa ʻole o nā kumuwaiwai no nā poʻe e pono ai ke kōkua olakino noʻonoʻo.

Nīnau: No ke aha i koʻikoʻi ai ka hoʻokomo ʻana o ka ʻohana?

A: Ua hiki i nā ʻike o ka ʻohana ke hāʻawi i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i ke kūlana noʻonoʻo a me ka mōʻaukala o ka mea i hoʻopiʻi ʻia, e kōkua ana i nā limahana mālama ola i ka hoʻoholo ʻana i ka ʻike.

Nīnau: He aha nā hoʻololi e pono ai ma ka ʻōnaehana mālama ola kino o Ireland?

A: Pono ka ʻōnaehana i nā kumuwaiwai hoʻonui, ʻoi aku ka maikaʻi o ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana olakino, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka laulima ma waena o nā limahana lapaʻau a me nā ʻohana o nā maʻi e hōʻoia i ka mālama pono ʻana i ka poʻe nele.