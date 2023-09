Ua lanakila ʻo Kim Kardashian i kona makaʻu i nā Spider ma ka Set of AHS: Delicate

ʻO Kim Kardashian, ka hōkū TV ʻoiaʻiʻo a me ka ʻoihana, ua kū i kona makaʻu i ka wā e hana ana ma ka hoʻonohonoho o ka American Horror Story: Delicate. Ma kahi kiʻi hoʻolaha kiʻi no ka hōʻike, hiki ke ʻike ʻia ʻo Kardashian e kau ana me kahi tarantula nui ma kona ʻōpū. ʻO ke kiʻi, i hōʻike ʻia ma ka pūnaewele media, ua ʻohi koke i ka nānā a hoʻāla i nā kamaʻilio e pili ana i ka makaʻu.

Ma ka caption i hele pū me ke kiʻi, ua ʻae ʻo Kardashian, "Maʻu wau i nā spiders." ʻO kēia haʻi pololei mai kahi mea kaulana me nā miliona o ka poʻe hahai e hōʻike ana i kahi makaʻu maʻamau i hōʻike ʻia e nā poʻe he nui.

ʻAʻole maʻalahi ka hana ʻana i ka makaʻu, a no Kardashian, ʻo ia ke ʻano o ka hakakā ʻana i kona poʻo arachnophobia. Ma ka ʻae ʻana i kahi tarantula e kolo ma luna ona, ua hōʻike ʻo ia i ke koa nui a me ka makemake e pana i kona mau palena.

He hoʻomanaʻo ikaika kēia kiʻi e hiki ke lanakila ʻia ka makaʻu me ka manaʻo paʻa a me ka makemake e hele i waho o kahi ʻoluʻolu. He mea hoʻoikaika ia no ka poʻe e hakakā nei me ko lākou mau makaʻu ponoʻī e alo iā lākou i ke poʻo.

ʻO ke kiʻi paʻi kiʻi a me ka ʻoiaʻiʻo o Kardashian e pili ana i kāna mau makaʻu i hoʻāla i nā kamaʻilio e pili ana i ke ʻano o ka makaʻu a pehea e hiki ai ke hoʻopaʻa i nā poʻe ma nā wahi like ʻole o ke ola. ʻO ka lanakila ʻana i ka makaʻu hiki ke alakaʻi i ka ulu pilikino a me ka manaʻo o ka mana.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka neʻe wiwo ʻole o Kim Kardashian ma ka hoʻonohonoho o AHS: Delicate he mea hoʻomanaʻo ʻo ke kū ʻana i ka makaʻu he hana wiwo ʻole e hiki ai ke hoʻoulu i nā poʻe ʻē aʻe e kū i ko lākou mau makaʻu a lanakila iā lākou.

Nā wehewehena:

– ʻO Tarantula: He ʻano pūnāwai nui, huluhulu i makaʻu pinepine ʻia e nā kānaka ma muli o kona helehelena.

Sources:

– Dailymail.com