Huli no ke Ola: E ʻimi ana i nā Pūnaehana K Dwarf Star

He nui ka huli ʻana i nā hīnaʻi noho ma nā ʻōnaehana hōkū ʻē aʻe i kālele nui ʻia i nā hōkū e like me ka Lā. Eia nō naʻe, kakaikahi nā hōkū e like me ka lā. ʻO ka hopena, ke hoʻonui nei ka poʻe astronomers i kā lākou hoʻoikaika ʻana e hoʻokomo i nā hōkū ma ka ʻāpana aʻe i lalo - K dwarf stars. ʻOi aku ka liʻiliʻi o kēia mau hōkū, ʻoi aku ka māmā a me ka nawaliwali ma mua o ka Lā, akā aia lākou i ka poʻokela o ko lākou ola a hiki ke noho i kēia māhele no nā piliona makahiki.

Manaʻo ʻia ʻo K dwarf he mau moho maikaʻi no ka mālama ʻana i ke ola ma muli o ko lākou kūpaʻa a me ka hana haʻahaʻa o ka radiation pōʻino. Eia kekahi, ʻoi aku ka maikaʻi o ka loaʻa ʻana o nā honua i noho ʻia ma kahi kokoke i ka hōkū, e maʻalahi iā lākou ke ʻike.

I kēia manawa, ua kālai ka poʻe astronomers ma kahi o 5,000 K dwarf i loko o 50 parsecs (ma kahi o 165 mau makahiki māmā) o ka Honua. Ua hōʻoia ʻia he mau kakini o kēia mau hoku he mau hoku. Eia naʻe, ʻaʻohe o kēia mau hokele i ʻike ʻia e like me ka Honua a i ʻole nā ​​kūlana e pono ai ke ola e like me ka Honua.

ʻO kahi ʻōnaehana hoʻohiwahiwa he ʻōnaehana K-dwarf ʻelua i loaʻa ma lalo o 12 mau makahiki māmā, kahi kokoke iā Deneb, ka huelo ʻālohilohi o ka hui hōkū ʻo Cygnus. Aia i loko o kēia ʻōnaehana nā hōkū ʻelua i kaʻawale loa, e ʻae ana i ka nui o nā wahi no nā hokele. ʻOiai ʻo kona hiki ke lilo i waiwai waiwai nui, ʻaʻole i loaʻa nā hōkūhele ma kēia ʻōnaehana.

ʻO ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi a me ka ʻimi ʻana i nā ʻōnaehana hōkū K dwarf e paʻa i ka manaʻo nui no ka ʻike ʻana i nā hīnaʻi noho ʻia a me nā hōʻailona paha o ke ola extraterrestrial. Hiki i nā ʻike hou aʻe i kēia mau ʻōnaehana ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i nā kūlana e pono ai ke ola e holomua ma mua o kā mākou ʻōnaehana solar.

- Wehewehe ʻana: ʻO nā hōkū K dwarf he mau hōkū liʻiliʻi iki, ʻoi aku ka māmā, a ʻoi aku hoʻi ma mua o ka Lā, akā i ko lākou kūlana kiʻekiʻe. ʻO ka huli ʻana i nā hōkūhele ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar.