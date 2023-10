ʻO High Redshift Active Galaxies Challenge i ka hoʻomaopopo ʻana i nā lua ʻeleʻele Supermassive

Ma kahi noiʻi hou, ua hoʻohana nā astronomers i ka ʻikepili mai ka James Webb Space Telescope (JWST) e ʻimi i ka pilina ma waena o nā lua ʻeleʻele supermassive (SMBHs) a me kā lākou hui pūʻali koa i nā ʻulaʻula kiʻekiʻe. Hāʻawi kēia mau SMBH mamao a puni honua i nā ʻike i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o kēia mau holoholona lewa.

ʻO kekahi o nā nīnau nui i ka hoʻomaopopo ʻana i nā SMBH ʻo ko lākou kumu. Ke hoʻopaʻapaʻa mau nei ka poʻe Astronomers inā loaʻa kēia mau lua ʻeleʻele mai nā koena haʻahaʻa o nā hōkū nui a i ʻole ma ka hāʻule ʻana o nā lua ʻeleʻele hāʻule pololei. ʻO ka loaʻa ʻana o kahi SMBH "over-massive" me JWST e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻomaka i ka hua kaumaha, akā pono nā noiʻi hou aʻe e pili ana i ka heluna kanaka e hōʻoia i kēia.

ʻO kahi puʻupuʻu ʻē aʻe ka pilina paʻa ma waena o ka nui o ka SMBH a me ka nui o nā hōkū o ka galaxy host. ʻIke ʻia kēia pilina ma nā ʻōnaehana kokoke, akā paʻakikī ke aʻo ʻana iā ia ma ke kiʻekiʻe-redshift ma muli o ka ʻōlinolino o nā SMBH i hoʻonui ʻia i hoʻohālikelike ʻia i kā lākou mau galaxies. Eia naʻe, me ka naʻau o JWST, hiki i nā astronomers ke aʻo i kēia pilina ma nā kiʻekiʻe-redshifts.

Ua hōʻuluʻulu nā mea kākau o kēia noiʻi i kahi laʻana o 23 kiʻekiʻe-redshift SMBH mai ka ʻikepili JWST. Ua koho ʻia kēlā me kēia kumu ma muli o ka loaʻa ʻana o kahi laina Hα ākea, e hōʻike ana i ka hele ʻana o kahi SMBH accreting. Ua hōʻike nā hopena i ka pilina ma waena o ka SMBH mass a me ka galaxy mass ma nā redshifts kiʻekiʻe he ʻokoʻa loa ia mai ka pilina kūloko.

ʻO ka mea nui, ʻike ʻia nā puka ʻeleʻele kiʻekiʻe-redshift i ʻoi aku ka nui ma mua o ko lākou mau galaxes hoʻokipa ma mua o ka mea i ʻike ʻia ma ke ao holoʻokoʻa. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ko mākou ʻike i kēia manawa i ka co-evolution o SMBHs a me kā lākou mau galaxies host.

He mea koʻikoʻi nā hopena o kēia pilina kiʻekiʻe-redshift. Hōʻike ia he nui aku nā SMBH i nā kiʻekiʻe-redshifts ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia. Hōʻike ka haʻawina i ka hiki ke loaʻa i nā galaxes liʻiliʻi liʻiliʻi e hoʻokipa i nā SMBH nui, hiki ke ʻike ʻia e JWST.

Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike hou e pili ana i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o nā lua ʻeleʻele supermassive a me ko lākou pilina me kā lākou hui pūʻali koa. Wehe ia i nā ala no nā noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo maikaʻi i ke kumu o kēia mau holoholona kosmic a me ko lākou mana i ka ulu ʻana o nā galaxies.

Sources:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. ʻO JWST CEERS & JADES Nā Puʻupuʻu ʻEleʻele ma z = 4 − 7 Kūʻē i ka pilina MBH kūloko− Mgal ma > 3σ: Nā hopena no nā lua ʻeleʻele haʻahaʻa a me nā kumu hoʻohālike. Waihoia ia ApJL.