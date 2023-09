ʻIke ka poʻe Astronomers i ke ʻano hou e ana i ka nui o ka hoʻonui ʻia o ke ao holoʻokoʻa

Ua lōʻihi ka hoʻāʻo ʻana o nā Astronomers e hoʻomaopopo i ka nui o ka hoʻonui ʻana o ka Universe, akā ua loaʻa i kahi ʻokoʻa nui i kā lākou ana. ʻO ke ala pololei o ke ana ʻana i ka helu hoʻonui ma ka nānā ʻana i ke ʻano o ka emi ʻana o nā mea mai iā mākou e hāʻawi mau i nā hopena ma kahi o 9% kiʻekiʻe ma mua o nā waiwai i loaʻa mai ke aʻo ʻana i nā hōʻailona mai ka Universe mua. Ua hāpai kēia ʻokoʻa i nā hopohopo a alakaʻi i ka loiloi hou ʻana i ko mākou ʻike ʻana i ka Universe.

No ka hoʻopau ʻana i kēia pilikia, ua ʻimi nā ʻepekema i nā ala hou e ana i ka nui o ka hoʻonui me ka pololei. ʻO kahi hoʻonā hiki ke hoʻopaʻa ʻia i nā "kukui maʻamau" e like me ke ʻano supernovae ʻo Ia, i ʻike ʻia i nā waiwai intrinsic. Eia naʻe, he paʻakikī ka nānā ʻana i kēia mau hanana kakaʻikahi ma kahi mamao loa.

ʻO ka mea pōmaikaʻi, ua hana ʻia kahi holomua. Ua ʻike koke ʻo Kauka Brenda Frye a me kāna hui i kahi ʻano supernova ʻo Ia i ʻike ʻia i ʻekolu ʻike ʻia i loko o kahi lens gravity i hana ʻia e kahi hui galaxy mua. Hāʻawi kēia ʻike kūʻokoʻa i ka hiki ke ana i ka helu hoʻonui me ka pololei ma mua o ka wā ma mua.

He mea pono loa ke ano Ia supernovae no na ana mamao ma muli o ko lakou olinolino a me na waiwai ma'amau. Ma ke kālailai ʻana i ka ʻalihi māmā o ke ʻano Ia supernova a me ka hoʻoholo ʻana i kona hoʻololi ʻulaʻula, hiki i nā astronomers ke hoʻoholo i kona mamao a hoʻohana iā ia e ana pololei i ka hoʻonui ʻana.

Hiki ke hāʻawi i ka ʻikepili koʻikoʻi o ka gravitational lensing, ka piʻo ʻana o ka mālamalama ma ke alo o kahi papapa mua. Ke hoʻonui ka mea mua nui i ka galaxy hope ma o ka nānā ʻana, hiki ke hoʻohana ʻia nā ana o ka lohi manawa umekaumaha o nā hanana kuewa i loko o nā kiʻi i nānā ʻia no ka hoʻohālikelike ʻana i ka nui o ka hoʻonui.

ʻO ka loaʻa ʻana o kahi lens gravity ikaika e hoʻonui ai i kahi ʻāpana i loaʻa nā galaxies mamao, nui, a hoʻokumu i nā hōkū, ʻo ia ka ʻōlelo hoʻohiki maikaʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i ka nui o ka hoʻonui ʻana o ka Universe. ʻO ka nānā ʻana a me nā ana ʻē aʻe i ka manawa ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i kēia ʻano kumu o ka cosmology.

Puna: Scientific American, Space.com