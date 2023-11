ʻO ka James Webb Space Telescope: wehe i nā mea huna o nā lewa Exoplanet

Ua lilo ʻo Exoplanets i mea kamaʻilio o ke kaona i kēia mau manawa, ʻoiai ke hoʻohui mākou i kahi dash o ka James Webb Space Telescope (JWST) i ka hui. ʻO ka mea kupanaha, ua ʻike maoli mākou i kahi helu nui o nā exoplanets - he 5,539 nui, me ka nui o ka hōʻoia ʻana i kēlā me kēia lā! ʻO wai ka mea i manaʻo ua ʻike ʻia ka exoplanet mua i ka makahiki 1992 a i kēia manawa ua ʻike mākou i ʻoi aku ma mua o ʻelima a me ka hapa THOUSAND planets e hoʻopuni ana i nā ʻōnaehana hōkū ʻē aʻe?

I kēia mau lā, ua nānā pono kahi hui o nā astronomers wiwo ʻole i kahi exoplanet hoihoi i kapa ʻia ʻo WASP-107b e hoʻohana ana i ka JWST ikaika. ʻO kēia exoplanet kinoea, e like me ka nui me Neptune akā me ke anawaena i like me Jupiter, aia i loko o ka constellation o Virgo, ma kahi o 200 mau makahiki māmā mai o mākou. ʻO ka mea i hoʻokaʻawale ʻia ʻo ia ka laha ʻole - he lewa lele ʻaʻole like me nā mea o kā mākou Pūnaehana Solar.

Mahalo i ka Mid-Infrared Instrument (MIRI) ma luna o ka JWST, ua hiki i ka hui ke komo hohonu i nā mea pohihihi o ka lewa WASP-107b. ʻO kēia exotic exoplanet's thin fluffy lewa i ʻae ʻia nā kiʻi mai kona hōkū hoʻokipa e komo hou aku, e hōʻike ana i nā kikoʻī hoihoi. Ua wehe nā mea noiʻi i nā hōʻike o ka mahu wai, ka sulfur dioxide, a me nā ao i haku ʻia me nā ʻāpana silicate liʻiliʻi - nā mea nui o ke one. He mea hoʻohiwahiwa ka ʻike ʻana i kēia mau ao ma WASP-107b i ka pōʻaiapuni mau o ka ua, evaporation, a me ka hoʻoponopono ʻana ma muli o ka wela wela ma kahi o 500 degere.

ʻO ka mea kupanaha, ua loaʻa pū i ka hui kahi ʻike kamahaʻo - ka nele o ka methane i ka lewa o ka exoplanet. Hōʻike kēia ʻike e ʻoi aku ka mahana o ka lewa ma mua o ka manaʻo mua. ʻO nā haʻawina i hana ʻia ma WASP-107b ke wehe nei i ke ʻano paʻakikī o nā lewa exoplanet a me ka hoʻomālamalama ʻana i nā pilina kemika paʻakikī e kū nei ma nā honua malihini.

ʻO ka James Webb Space Telescope, i hui pū ʻia me ka mea hana MIRI kupaianaha, ke hoʻololi nei i ko mākou ʻike no nā exoplanets a me ka hoʻomohala honua. Me ka ʻole o kēia mau ʻenehana ʻokiʻoki, e noho mau ana mākou i ka pōʻeleʻele e pili ana i ka ʻokoʻa a me ka paʻakikī e kū nei i nā lewa o nā honua mamao.

Nīnau: He aha nā exoplanets?

A: ʻO Exoplanets nā hōkūhele e hoʻopuni ana i nā hōkū ma waho o ko kākou Lā.

Nīnau: ʻEhia nā exoplanets i ʻike ʻia?

A: Ua ʻike ʻia ma mua o 5,539 exoplanets i kēia manawa.

Nīnau: He aha ka James Webb Space Telescope?

A: ʻO ka James Webb Space Telescope (JWST) kahi mākaʻikaʻi ākea ikaika i hoʻolālā ʻia e aʻo i ke ao holoʻokoʻa a e ʻimi i nā exoplanets.

Nīnau: He aha ka MIRI?

A: ʻO ka Mid-Infrared Instrument (MIRI) kekahi o nā mea hana ʻepekema ma luna o ka James Webb Space Telescope, i hana ʻia e nānā i nā kukui infrared i hoʻopuka ʻia e nā mea lani.