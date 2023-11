Ganymede: Wehe i nā mea huna o ka mahina nui o Jupiter

ʻO Ganymede, ka mahina nui loa o Jupiter, ua hoʻopio lōʻihi i ka poʻe ʻepekema me kona ʻaoʻao hau a me ka hiki ke loaʻa kahi moana huna ma lalo o kona ʻili. ʻO nā ʻike hou mai ka mokulele Juno o NASA ua hoʻomālamalama hou i kēia mahina enigmatic, e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o nā paʻakai mineral a me nā pūhui organik.

I ka holo kokoke ʻana o Ganymede i Iune 2021, ua hōʻiliʻili ʻo Juno's Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spectrometer i ka ʻikepili hoʻonā kiʻekiʻe o ka ili o ka mahina. Hāʻawi kēia ʻikepili i nā kikoʻī ʻike ʻole e pili ana i ka haku ʻana o Ganymede a me kona ʻāina.

Hōʻike nā hopena i ka loaʻa ʻana o ka sodium chloride hydrated, ammonium chloride, sodium bicarbonate, a me nā aldehydes aliphatic ma Ganymede. Ke hōʻike nei kēia mau ʻike ua hōʻiliʻili paha ʻo Ganymede i nā mea anuanu e hoʻokaʻawale i ka amonia i ka wā o kona hoʻokumu ʻana. ʻO nā paʻakai kalapona i ʻike ʻia he koena paha ia o nā hau hau waiwai ka carbon dioxide.

ʻO ka mea e mahalo ai, ua hōʻike pū ʻia ka ʻikepili i pale ʻia nā ʻāpana o ka ʻili o Ganymede e kāna kahua magnetic kūikawā. Hoʻonui kēia pale i kahi latitu ma kahi o 40 degere, kahi i loaʻa ai ka nui o nā paʻakai a me nā mea ola. Manaʻo nā kānaka ʻepekema e hōʻike ana kēia hōʻike i ka loaʻa ʻana o kahi wai kai hohonu i uhi mua i ka ili o ka mahina.

Hōʻike nā mea i ʻike ʻia e Juno i ke koʻikoʻi o Ganymede i ko mākou ʻike ʻana i ka ʻōnaehana solar. Me kona nui nui a me kona hiki ke hoʻokipa i ka moana kai lalo, hāʻawi ʻo Ganymede i nā mea hoʻoweliweli no ka ʻimi ʻana i ka wā e hiki mai ana a me ka ʻimi ʻana i ke ola ma waho o ka Honua.

