Ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o Jupiter: nā ʻike makapō a me ka uila uila

Ma ka ākea ākea o ka ʻāpana ʻākau o Jupiter i kapa ʻia ʻo Jet N7, ua ʻike ʻia ka mokulele Juno o NASA i kahi ʻike hauʻoli i kāna lele lele 54. Ua kiʻi ʻo Juno i kahi kiʻi paʻi e hōʻike ana i kahi ʻāina o nā ao haunaele a me nā ʻino ma ka hopena o ka honua. Hāʻawi kēia kiʻi eerie i kahi hiʻohiʻona hoihoi i ka hana paʻakikī o ka lewa ʻo Jupiter a ʻoiaʻiʻo e hoʻouna i nā haʻalulu ma lalo o kou kuamoʻo.

Eia naʻe, ʻoi aku ka paʻa o kēia kiʻi hoʻohiwahiwa ma mua o ka ʻike. ʻO ka mea ʻepekema kamaʻāina ʻo Vladimir Tarasov, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili maka mai ka mea hana JunoCam a Juno, ua hana i kahi kiʻi like ʻole e puka mai ana mai nā ao. ʻIke pinepine ʻia kēia ʻano e Juno, kahi i hoʻokumu ʻia ai ke ao i nā kiʻi ma o pareidolia - ke ʻano o ka poʻe astronomers e ʻike i nā ʻano maʻamau i nā ʻano like ʻole. ʻO ka hiʻohiʻona o kēia "maka" spooky e hoʻohui i kahi mea o ka hoʻowalewale a me ka pohihihi i ka ʻike honua.

Akā ʻaʻole ʻo ia wale nō! Ua hoʻokō hou ʻo Juno i kahi hana kupaianaha ʻē aʻe ma ka hopu ʻana i ka hana uila uila a Jupiter. ʻAʻole like me ka Honua, kahi i puka mai ai ka uila mai nā ao wai a ʻoi aku ka nui ma kahi kokoke i ka equator, puka ka uila o Jupiter mai nā ao i loko o kahi hui wai ammonia a ʻike mua ʻia ma kahi kokoke i nā pou. ʻO kēia ʻano mea ʻokoʻa e hoʻolei i kahi ʻālohilohi honua ʻē aʻe ma luna o ka enigmatic ili o ke kinoea pilikua.

I ka 31 kokoke loa o Juno iā Jupiter i ka lā 30 o Dekemaba, 2020, ua hopu ka mokulele i kahi ʻike hoʻohihi: he vortex kokoke i ka pole ʻākau o ka honua, e ʻā ana me ka ʻālohilohi o ka uila. Ua hoʻopaʻa ʻia ka ʻepekema kamaʻāina ʻo Kevin Gill i ka ʻikepili JunoCam maka i ka makahiki 2022, ka hopena i kahi mālama ʻike maka. Hoʻonui kēia ʻike i ko mākou ʻike i nā mechanics lani e pāʻani nei ma kēia pilikua kinoea kokoke.

Ke hoʻomau nei ʻo Juno i kāna misionari, hiki iā mākou ke noʻonoʻo i nā mea kupanaha hou a me nā mea pohihihi e wehe ai. Me kēlā me kēia hālāwai e hala ana, ʻike mākou i ka paʻakikī o ka lewa o Jupiter a ʻike i ka nani a me ka hoʻowalewale o ko mākou hoa noho honua.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: He aha ka pareidolia?

A: ʻO Pareidolia ke ʻano noʻonoʻo noʻonoʻo kahi e ʻike ai ka poʻe i nā hiʻohiʻona a i ʻole nā ​​​​kiʻi i ʻike ʻia i nā mea hoʻoulu ʻole, e like me nā ao a i ʻole nā ​​mea ola ʻole.

Nīnau: Pehea e kiʻi ai ʻo Juno i nā kiʻi o Jupiter?

A: Hoʻohana ʻo Juno i ka mea kani JunoCam, nāna e kiʻi i nā kiʻi o ka lewa o Jupiter i nā lele lele. Hana ʻia kēia mau kiʻi maka e ka poʻe ʻepekema kamaʻāina e hana i nā kiʻi nani.

Nīnau: No ke aha i ʻokoʻa ai ka uila o Jupiter me ka uila o ka Honua?

A: No loko mai o nā ao ka uwila o Jupiter, ʻaʻole like me ka Honua kahi i hana ʻia ai ka uila i loko o nā ao wai. Eia kekahi, ʻoi aku ka nui o ka uila o Jupiter ma kahi kokoke i nā pou, e hoʻolei ana i kahi ʻālohilohi ʻē aʻe ma ka ʻili o ka honua.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i ka lewa o Jupiter?

A: ʻO ke aʻo ʻana i ka lewa ʻo Jupiter e kōkua i nā ʻepekema e loaʻa nā ʻike i ka dynamics o nā pilikua kinoea a hāʻawi i ka ʻike waiwai no ka hoʻomaopopo ʻana i nā lewa honua i kā mākou ʻōnaehana solar a ma waho.