Hiki ke ma'a nā hoku e like me Jupiter a puni nā hōkū e like me ka lā

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou e ʻike pinepine ʻia nā planeta like me Jupiter i ka lewa interplanetary kokoke i kā mākou ʻōnaehana solar, ʻoi aku ka nui o nā hōkū e like me ko mākou lā ponoʻī. Inā hoʻokūpaʻa ʻia kēia kuhiakau, e hōʻike ana ʻo ia ʻaʻole like ka nui o ka hoʻolālā ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar e like me ka mea i manaʻo mua ʻia.

Ma mua, ʻelua mau manaʻo alakaʻi e pili ana i ke kaiapuni kahi i hoʻokumu ʻia ai kā mākou ʻōnaehana solar. Hoʻokahi manaʻo manaʻo ua loaʻa kahi pahū supernova kokoke i kahi kaiapuni waiwai nui, i hāʻawi i nā metala kaumaha i kā mākou ʻōnaehana solar. Ua manaʻo ka manaʻo ʻē aʻe i hana ʻia ko mākou lā mai ke ao molekala o ke kinoea a me ka lepo i loko o kahi ʻano haʻahaʻa haʻahaʻa.

Eia nō naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o nā mea kinoea like me Jupiter ma waena o nā hōkū like ʻole o ka lā i ka cosmos kokoke e hāʻawi i ke kākoʻo hou no ka manaʻo hope. Ua wehewehe ʻo Raffaele Gratton, ke alakaʻi kumu o ka noiʻi ʻana, ʻoi aku ka nui o nā haʻawina i ka wā e hiki mai ana e hoʻomaʻamaʻa hou i ke kumu o kā mākou ʻōnaehana solar.

No ka hōʻea ʻana i kēia mau manaʻo, ua kālailai ʻo Gratton a me kāna mau hoa hana i ka ʻikepili mai ka β Pic Moving Group (BPMG), kahi pūʻulu hōkū kokoke. Ma kahi o 30 o kēia mau hōkū, he 0.8 mau manawa ʻoi aku ka nui ma mua o ka lā, e hoʻokipa paha i nā hoku e like me Jupiter i nā orbit paʻa. He mea kupanaha kēia ʻike ʻana no ka mea he 20 miliona makahiki wale nō kēia mau hōkū, ʻoi aku ka ʻōpio ma mua o ko mākou lā ponoʻī.

He mea paʻakikī ke aʻo ʻana i kēia mau hīkū no ka mea ke kaʻapuni nei lākou i ko lākou mau hōkū ma kahi lōʻihi, e lawe ana i nā ʻumi makahiki e hoʻopau i hoʻokahi orbit. No ka ʻike ʻana i kēia mau hīnaʻi, pono nā telescopes e hōʻiliʻili i nā ʻikepili no nā makahiki he nui e nānā i kahi neʻe, e kū ana ke hele ka honua i mua o kona hōkū.

ʻOiai aia nō ka paʻakikī i ka ʻike ʻana i kekahi mau ʻano o nā hōkūhele ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar, ua hoʻoikaika ka haʻawina i ka holomua i hana ʻia i ka ʻike ʻana i nā hōkūhele like me Jupiter. ʻO ka noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications, hoʻomālamalama hou i ka hoʻokumu ʻana o nā ʻōnaehana honua a puni nā hōkū e like me ka lā.

