Ua ʻike ʻo NASA i ka helehelena weliweli ma Jupiter: He nānā hohonu iā Pareidolia

ʻO kahi lele lele ʻana e ka mokulele Juno o NASA i wehe i kahi helehelena weliweli ma Jupiter, i ka manawa no Halloween. Kiʻi ʻia mai kahi kiʻekiʻe ma kahi o 4,800 mau mile a me kahi latitu ma kahi o 69 degere ʻākau, hōʻike ke kiʻi i nā ao wiliwili a me nā ʻino ʻino ma luna o ka pilikua kinoea, e hana ana i kahi maka elongated frowning. ʻOiai ua like paha ke kiʻi me he Halloween-themed coincidence, hāʻawi ia i kahi hiʻohiʻona hoihoi i kahi hanana noʻonoʻo i kapa ʻia ʻo pareidolia.

Pili ʻo Pareidolia i ka manaʻo o ka lolo o ke kanaka e ʻike i nā hiʻohiʻona a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona maʻamau, e like me nā maka, i ka hoʻoulu ʻana a i ʻole nā ​​​​mea hoʻoulu. Ua wehewehe nā luna o NASA, ʻo nā ao ʻāwili ma luna o Jupiter, i ʻike pinepine ʻia ma muli o ka ʻōnaehana ʻino o ka honua, hāʻawi iā lākou iho i pareidolia. Hiki i nā mea nānā ke wehewehe i kēia mau hiʻohiʻona ma ke ʻano he mau helehelena a i ʻole nā ​​​​mea ʻē aʻe i ʻike ʻia, ʻoiai ko lākou ʻano maʻamau.

Ua ʻike ke kaiāulu ʻepekema i kekahi mau manawa o ka pareidolia ma nā kino lani ʻē aʻe i ka wā i hala. I Ianuali, ua ʻike ka poʻe astronomers NASA i kahi ʻano like ʻole ma Mars e like me ka maka o ka bea, e hoʻohui ana i ka papa inoa o nā hanana pareidolia hoihoi. Eia hou, i ka Mei o ka makahiki i hala, ua kiʻi ka Curiosity Mars rover i kahi kiʻi o kahi hoʻokumu pōhaku ma ka Red Planet i loaʻa kahi ʻano like me kahi "puka malihini." Hoʻopili ka poʻe ʻepekema i kēia mau hanana i nā haʻihaʻi koʻikoʻi kūlohelohe a me nā hana seismic.

Ma ke aʻo ʻana i ka topography paʻakikī o nā ao wiliwili o Jupiter, manaʻolana nā ʻepekema e loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe o nā kaʻina hana e hoʻokele nei i ka hoʻokele lewa o ka honua. ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka lā i ke kiʻi hou e hoʻokūpaʻa i nā hiʻohiʻona o ka ʻāina, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o ka wā o Jupiter.

Iā mākou e kahaha nei i ka helehelena weliweli i hopu ʻia ma luna o Jupiter, he mea ia e hoʻomanaʻo ai i nā mea kupanaha a me nā mea pohihihi e waiho nei i loko o ko mākou ao ākea. Inā paha ma nā kino lani he mau miliona kilomika ka mamao a i ʻole nā ​​​​mea hoʻokumu ʻia ma ka Honua, hāʻawi ʻo pareidolia i kahi lens hoʻohiwahiwa e hiki ai iā mākou ke ʻimi i ka hana o loko o ko mākou mau noʻonoʻo a me ko mākou pili ʻana i ka honua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka pareidolia?

He ʻano noʻonoʻo ʻo Pareidolia kahi e wehewehe ai ka lolo o ke kanaka i nā hiʻohiʻona maʻamau a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona ma ke ʻano he mau mea maʻamau, e like me nā maka.

No ke aha i hāʻawi ai nā ao ʻāwili ma luna o Jupiter i pareidolia?

ʻO nā ao ʻāwili ma luna o Jupiter, i hana ʻia e ka ʻōnaehana ʻino o ka honua, e hana i nā ʻano like me nā helehelena a i ʻole nā ​​​​mea ʻike ʻia. Ma muli o ka makemake o ko mākou lolo e ʻimi i nā ʻano mea i kamaʻāina i nā mea hoʻoulu ʻia.

Aia kekahi mau manawa o ka pareidolia ma ke ākea?

ʻAe, ua nui nā manawa o ka pareidolia ma ke ākea. ʻO kekahi hiʻohiʻona koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o kahi maka e like me ka bea ma Mars e ka poʻe astronomers NASA. Hāʻawi nā hanana Pareidolia i nā ʻike hoihoi i ko mākou ʻike i ke ao a me nā kino lani.

He aha ka mea e aʻo ai ka poʻe ʻepekema mai ke aʻo ʻana i ka topography paʻakikī o nā ao ʻāwili o Jupiter?

ʻO ke aʻo ʻana i nā hiʻohiʻona koʻikoʻi i loko o nā ao wiliwili o Jupiter e hiki ai i nā ʻepekema ke loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe o nā kaʻina hana e hoʻokele nei i ka lewa o ka honua. Hāʻawi ia i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o ka ʻano o Jupiter a me nā pilina paʻakikī e kū nei i loko o kona lewa.