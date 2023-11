Hoʻopukapuka kālā i ka wā e hiki mai ana: Hoʻomākaukau ʻo ESA's Juice Spacecraft no Jupiter Mission

Ua hoʻopau koke ʻo ESA's Juice spacecraft i kahi hana koʻikoʻi e hoʻohālikelike iā ia iho no ke kōkua ʻana i ka Earth-Moon gravity ma 2024, ma ke ʻano he ʻāpana o kāna huakaʻi ʻewalu makahiki e aʻo iā Jupiter. ʻO kēia hana, he 43 mau minuke a hoʻohana ʻia ma kahi o 10% o ka waihona wahie o ka mokulele, e hōʻailona ana i ka hana mua i kahi huakaʻi ʻoi aku ka maikaʻi o ka wahie e komo pū ana me nā lele lele honua ma mua o kona hōʻea ʻana i ka ʻōnaehana Jupiter i 2031.

ʻAʻole like me nā misionari kuʻuna i nā pilikua kinoea mamao e like me Jupiter, kahi e koi ai i ka nui o ka wahie e lanakila ai i ka huki umekaumaha o ka Lā, hoʻohana ʻo Juice i nā hana gravity-assist e loaʻa ai ka ikehu. Ma ke kowali ana ma na kahua umekaumaha o na hokele like ole, hiki i ka Juice ke hoonui i kona ikehu me ka hilinai ole i ka waihona wahie.

ʻO kekahi o nā mea hoihoi loa o ka mikiona a Juice e hiki mai ana, ʻo ia ka Earth-Moon double gravity assist ma 2024. Akā naʻe, no ka holomua o kēia hana, he mea koʻikoʻi ka manawa kūpono, ka wikiwiki, a me ke kuhikuhi. ʻO ka hana hou i hana ʻia e ka ʻenekini nui o Juice, e hoʻopau ana i ka nui o ka wahie, ua manaʻo ʻia e hoʻohālikelike i ka mokulele no kēia hālāwai koʻikoʻi.

Ma ka hoʻolilo ʻana i kahi ʻāpana nui o kāna wahi wahie i kēia manawa, manaʻo ʻo Juice e hōʻemi i ka pono o ka hoʻohana ʻana i ka ʻenekini nui a hiki i Jupiter i 2031. Hiki ke hana ʻia nā hoʻololi liʻiliʻi me ka hoʻohana ʻana i nā pahu liʻiliʻi o ka mokulele i ka wā o ka huakaʻi. ʻO kēia ala e mālama ai i ka wahie e hiki ai iā Juice ke lawe i nā ʻano mea hana ʻepekema, hoʻonui i kona hiki ke aʻo i nā mahina ʻo Jupiter a hāʻawi i ka ʻikepili ʻepekema waiwai.

ʻOiai e kali ana i kona hui ʻana iā Jupiter, e hana ʻo Juice i nā ʻike ʻepekema i kona kokoke ʻana i kona wahi e hele ai. E holo ana ka mokulele i kahi lele o Ganymede, kekahi o nā mahina o Jupiter, he mau hola wale nō ma mua o ke komo ʻana i ka orbit ʻo Jupiter. No ka hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻana i kona ikehu orbital, e hoʻohana pū ʻo Juice i nā lele kōkua gravity-assist hou o Ganymede i hoʻokahi manawa ma ka ʻōnaehana Jovian.

Manaʻo ka wā e hiki mai ana no ka mokulele Juice a ESA, no ka mea e hoʻomaka ana i kahi misionari i ʻike ʻole ʻia e wehe i nā mea pohihihi o Jupiter a me kāna mau mahina hopu. Me ka hoʻolālā akahele a me ka hoʻohana ʻana i ka wahie hoʻolālā, ua mākaukau ʻo Juice e hoʻopuka i nā ʻike ʻepekema honua i kona wā lōʻihi i ka ʻōnaehana Jupiter.

NPP

1. Pehea ka hana ana o ka hana umekaumaha?

Hoʻohana ka gravity-assist maneuver i ka hoʻohana ʻana i ka umekaumaha o ka honua e loaʻa ai ka wikiwiki a me ka ikehu. Ma ka hoʻonohonoho pono ʻana i ka lele a me ka hoʻoponopono ʻana i ke alahele, hiki i ka mokulele ke hoʻohana i kēia hoʻoikaika gravity e mālama i ka wahie a loaʻa i nā orbit i makemake ʻia.

2. No ke aha ka lōʻihi o ka hiki ʻana o Juice iā Jupiter?

ʻAʻole hilinaʻi wale ka huakaʻi i Jupiter ma ka mamao ma waena o ka Honua a me Jupiter akā ma ka lanakila ʻana i ka huki umekaumaha nui o ka Lā. ʻO nā hana kōkua gravity e kōkua i nā mokulele mokulele e like me Juice e hōʻiliʻili i ka ikehu pono e hoʻokele pono ai i nā mamao ākea o ka Pūnaehana Solar.

3. Pehea e aʻo ai ʻo Juice i nā mahina o Jupiter?

Ke hōʻea ʻo Juice i ka ʻōnaehana Jupiter, e alakaʻi ʻo ia i nā mākaʻikaʻi kokoke i ka honua kinoea nunui a me kāna mau mahina nui ʻekolu: Ganymede, Callisto, a me ʻEulopa. Ma ke aʻo ʻana i ke ʻano a me ka hiki ke noho ʻia o kēia mau mahina, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o nā ʻōnaehana honua.

4. He aha ke koʻikoʻi o ke kōkua ʻumekaumaha o ka Honua-Mahina?

Hiki i ka Earth-Moon gravity ke kōkua iā Juice e loaʻa i ka hoʻonui hou i ka wikiwiki a me ka alignment trajectory, e hoʻonohonoho ana i ka mokulele ma ke ala kūpono no kona hālāwai ʻana me Jupiter. Hoʻonui kēia hana i ka pono o ka hoʻohana wahie o ka mokulele a hoʻomākaukau iā ia no nā lele lele honua.