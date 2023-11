Nā Horizons Hou no ka wai: E ʻimi ana i nā mea huna o nā mahina o Jupiter

Ua loaʻa i ka ESA's Juice spacecraft kahi hana koʻikoʻi ma ke ʻano o kāna huakaʻi ʻewalu makahiki i ka ʻōnaehana Jupiter. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna ʻenekini nui, ua hoʻoponopono ka mokulele i kona ʻōpuni a puni ka lā e hoʻonoho iā ia iho no kahi kōkua ʻumekaumaha pālua o ka Honua-mahina i ke kauwela aʻe, he hana mua o kāna ʻano. Ua hoʻopau kēia hana ma kahi o 10% o ka waihona wahie o ka mokulele a ke hōʻike nei i ka pae mua o kahi maneuver ʻelua ʻāpana ʻo ia paha ka manawa hope loa e hoʻohana ʻia ai ka mīkini nui o Juice a hiki i kona hōʻea ʻana i ka ʻōnaehana Jupiter i 2031.

ʻO Juice, pōkole no Jupiter Icy Moons Explorer, ua hoʻokuʻu ʻia e ESA mai ke awa ākea ma French Guiana i ʻApelila 2023. ʻO ka misionari o ka mokulele ke alakaʻi i nā ʻike kikoʻī o Jupiter a me kāna mau mahina nui ʻekolu: Ganymede, Callisto, a me ʻEulopa. Eia nō naʻe, ʻaʻole e hoʻomaka ʻo Juice i kāna noiʻi ʻana i ka ʻōnaehana Jupiter a hiki i 2031, i kona hiki ʻana mai. ʻAʻole ʻo ka lōʻihi o ka huakaʻi i Jupiter ma muli wale nō o ka mamao ma waena o ka Honua a me ka pilikua kinoea akā no ka pono e lanakila i ka huki umekaumaha nui o ka lā.

ʻO nā mikiona i nā hōkūhele mamao, e like me Juice, e hoʻohana i nā manuvers kōkua gravity e mālama i ka wahie. Hoʻopili kēia mau hana i ka luli ʻana ma nā kahua ʻumekaumaha o nā hīkū like ʻole e loaʻa ai ka ikehu. ʻO ka hoʻoulu mua ʻana o Juice e loaʻa mai kahi lele o ka mahina i ʻAukake 2024, a ukali ʻia e kahi lele lele o ka Honua. No ka hoʻonui ʻana i kēia mau kōkua ʻumekaumaha, pono e hōʻea ʻo Juice i ka ʻōnaehana Earth-moon me ka manawa kūpono, ka wikiwiki, a me ke kuhikuhi. He mea koʻikoʻi ka hana ʻana i kēia manawa, ka mea i pau i ka 363 kg o ka wahie, no ka hoʻohālikelike ʻana i ke ala o Juice no nā lele lele e hiki mai ana.

ʻO ka hoʻokō kūleʻa ʻana o nā ʻanuʻu ʻelua o kēia hana ʻo ia ka mea ʻaʻole pono hou ka ʻenekini nui o Juice a hiki i kona komo ʻana i ka orbit a puni ʻo Jupiter i ka makahiki 2031. No nā hoʻololi liʻiliʻi i kēia manawa, e hilinaʻi ʻo Juice i kāna mau thruster liʻiliʻi. I kona huakaʻi i Jupiter, e hoʻolako piha ʻia ka mokulele me nā mea hana ʻepekema, no ka mea ʻaʻole pono e hoʻohana hou i kāna ʻenekini nui, e hōʻemi ana i nā pono wahie holoʻokoʻa.

ʻO ka ʻimi ʻana a Juice i ka ʻōnaehana Jupiter e paʻa i ka ʻōlelo hoʻohiki nui no ka wehe ʻana i nā mea huna o kēia mau kino lani hoihoi. Ma ka hoʻohana pono ʻana i nā ʻano hana ʻumekaumaha-kōkua a me nā ʻenekini hoʻolālā, ke hoʻomākaukau nei ka mokulele Juice a ESA i ke ala no nā ʻike ʻike honua i nā makahiki e hiki mai ana.

Nā FAQ:

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka wai e hiki ai i Jupiter?

A: Manaʻo ʻia e hōʻea ka wai i ka ʻōnaehana Jupiter ma 2031, ma kahi o ʻewalu mau makahiki ma hope o kona hoʻomaka ʻana.

Nīnau: No ke aha e pono ai ʻo Juice i kahi maneuver kōkua gravity?

A: Hiki i nā hana kōkua gravity ke mālama i ka wahie ma o ka hoʻohana ʻana i ka huki umekaumaha o nā hōkūhele e loaʻa ka wikiwiki a hoʻoponopono i ko lākou alahele.

Nīnau: He aha ka mea e aʻo ai ʻo Juice i kāna huakaʻi ma Jupiter?

A: E kālele ana ʻo Juice i ka nānā kikoʻī ʻana iā Jupiter a me kāna mau mahina nui ʻekolu: Ganymede, Callisto, a me ʻEulopa, me ka manaʻo nui i ke aʻo ʻana i ko lākou ʻano a me ka hiki ke noho.

Nīnau: He aha ke kumu o ka hana hou i hana ʻia e Juice?

A: Pono ka hana e hoʻopololei i ke alahele o Juice no kahi kōkua ʻumekaumaha pālua o ka Honua i ke kauwela aʻe, kahi e hoʻoikaika nui ai i ka wikiwiki o ka mokulele.

Nīnau: Pehea e hoʻokele ai ʻo Juice i nā hoʻoponopono trajectory i kāna huakaʻi i Jupiter?

A: E hilinaʻi nui ʻo Juice i kāna mau pahu liʻiliʻi no ka hoʻoponopono ʻana i ke ala liʻiliʻi a hiki i kona hōʻea ʻana i Jupiter i 2031, ma hope o ka pau ʻana o ke ahi hope loa i ka wā e hoʻokokoke ana i ka Honua ma Mei 2024.