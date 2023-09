Hōʻike nā mea lanakila o ka Astronomy Photographer o ka makahiki i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa

Ua hoʻolaha ʻia ka poʻe lanakila o ka hoʻokūkū kiʻi Astronomy Photographer of the Year, i mālama ʻia e ka Royal Observatory Greenwich. ʻO ke koho ʻana o nā kiʻi i kēia makahiki e hāʻawi i ka nānā ʻana i ka nui a me ka nani o ko kākou ao. Mai nā nebula ikaika a hiki i nā hiʻohiʻona nani o nā kino lani, hopu kēia mau kiʻi i nā mea weliweli o ka lewa.

ʻO kekahi o nā kiʻi kupaianaha i lanakila i ka māhele ʻōpio ʻo ia ka Running Chicken Nebula, ʻike ʻia ʻo IC2944. ʻAha me nā waihoʻoluʻu a me nā kikoʻī me nā hōkū, ua hoʻohauʻoli kēia kiʻi i ka poʻe nānā me kona hōʻike ʻana.

ʻO kekahi mea koʻikoʻi ʻo ka Rosette Nebula (NGC 2337), he kiʻi mahalo nui ʻia i kiʻi ʻia ma ke kelepona ma Changzhou City, Kina. ʻO kēia nebula, ma kahi o 5,000 mau makahiki māmā ka mamao, he 130 mau makahiki māmā ke anawaena.

Lawe pū ka Moon i ke kukui i nā kiʻi lanakila. ʻO kekahi kiʻi hoʻomaikaʻi nui ʻia e kiʻi i ka hele ʻana o ka mahina i ka lani pō, e hōʻike ana i kona mau kala hoʻololi mai ka ʻulaʻula ʻulaʻula hohonu a i kahi melemele keʻokeʻo ʻālohilohi. ʻO kekahi kiʻi e hōʻike ana iā Mars e nānā mai ana ma hope o ka mahina, e hana ana i kahi ʻokoʻa ma waena o ka honua ʻulaʻula a me ka satellite o ka Honua.

ʻO ka Pleiades, ka mea i kapa ʻia ʻo Seven Sisters, e ʻālohilohi ana i ke kiʻi kiʻi ʻelua. Hiki ke ʻike ʻia kēia puʻupuʻu o nā hōkū ʻālohilohi polū i loko o ka pūʻulu ʻo Taurus me ka maka ʻōlohelohe mai ka Honua.

ʻAʻole pili wale ka hoʻokūkū i nā mea lani. Loaʻa pū kekahi i nā ʻāpana e like me Skyscapes a me People & Space. ʻO ke kiʻi lanakila ma ka māhele Skyscapes e hopu i nā sprites nui e hōʻea ana i nā mauna Himalayan i uhi ʻia i ka hau. ʻO nā Sprites nā hoʻokuʻu uila kupaianaha e kū kiʻekiʻe ma luna o nā ao hekili.

Hōʻike ka poʻe lanakila ma ka māhele Planets, Comets & Asteroids i nā hiʻohiʻona kupaianaha o Venus a me Jupiter. ʻO ke kiʻi lanakila ma ka ʻāpana ʻo Our Sun e hōʻike ana i kahi lapalapa nui o ka lā ma ka ʻili o ka Lā, aʻo ke kiʻi runner-up e hōʻike ana i ka Lā i hoʻohuli ʻia i ka polar coordinate, e hana ana i kahi hiʻohiʻona ahi kū hoʻokahi.

Ma ka ʻāpana ʻO ko mākou Moon, ʻo ke kiʻi lanakila e hopu i ka mahina piha hope loa o 2022, me kāna corona lunar i kumu ʻia e ka ʻokoʻa o ka mālamalama o ka mahina i ka lewa o ka Honua. Hōʻike ke kiʻi hoʻokūkū i ka Plato Crater, kahi hiʻohiʻona koʻikoʻi ma ka ʻili o ka mahina.

Hāʻawi kēia mau kiʻi lanakila i ka nani a me ka paʻakikī o ko kākou ao. Hoʻomanaʻo mai lākou iā mākou i ka nui e hoʻopuni ana iā mākou a hoʻoulu i ka mahalo a me ka pīhoihoi i nā mea huna o ka lewa.

Sources:

– Royal Observatory Greenwich