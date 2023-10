Ua wehe ʻo James Webb Telescope i nā kahawai mokulele kupanaha ma Jupiter

Ua kahaha hou ka James Webb Telescope i nā ʻepekema me kāna ʻike hou loa - nā kiʻi kupanaha o Jupiter, e hōʻike ana i nā kahawai mokulele wikiwiki loa e holo ana ma waena o ka equator o ka pilikua kinoea. ʻO ka uʻi ʻana i ka wikiwiki e ʻoi aku ma mua o 320 mph (515 kph) a me kahi mamao ma kahi o 3,000 mau mile (4,800 mau kilomita), hāʻawi kēia mau kahawai jet i nā ʻike waiwai i nā kaʻina hana e kū nei ma Jupiter.

Ua hōʻike ʻo Ricardo Hueso ka mea kākau alakaʻi o ka noiʻi i ka pīhoihoi i ka wikiwiki o kēia mau kahawai mokulele. ʻAʻole nā ​​makahiki o ka nānā ʻana i nā ao a me nā makani o Jupiter i hoʻomākaukau i nā mea noiʻi no ka nui a me ka ikaika o kēia mau ʻike. He ikaika loa kēia mau makani a inā e hiki mai ma ka Honua, hiki iā lākou ke luku koke i nā kūlanakauhale holoʻokoʻa.

Paʻi ʻia i loko o ka puke moʻolelo hanohano Nature Astronomy, ua hōʻike kēia mau mea i ʻike hou ʻia e hiki i nā kahawai mokulele ma Jupiter ke hoʻokūkū i ka ikaika o nā makani ʻino o ka Category 5 ma ko mākou honua. Hāʻawi kēia i ka ʻike koʻikoʻi o ke ʻano haunaele o ka lewa o Jupiter.

Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo nā kiʻi aniani akaka i hopu ʻia e ka James Webb Telescope e hoʻonui i ko mākou ʻike i ka hoʻokumu ʻana o ke ao a me nā ʻano o ka wā ma Jupiter. Ma ke kālailai ʻana i ka ʻikepili mai nā timestamp kikoʻī a me ka ʻike pili i ka manawa e pili ana i ka nānā ʻana, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa nā ʻike i ka hoʻokumu wikiwiki ʻana o kēia mau ao ʻino.

Ua ʻike ʻia ʻo Jupiter no ka nui o nā ao, nā ʻehu, a me nā ʻano makani ikaika. Wahi a ka poʻe ʻepekema e hoʻololi nui ʻia kēia mau makani kiʻekiʻe i nā makahiki ʻelua a ʻehā paha e hiki mai ana, e hoʻohui hou ana i ka paʻakikī o ka lewa o ka pilikua kinoea.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo nā mea hou loa i ʻike ʻia e ka James Webb Telescope e hoʻomālamalama i ka dynamics kupaianaha a me nā ikaika e pāʻani nei i loko o ka lewa o Jupiter. Hoʻokokoke kēia ʻike hou iā mākou i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o kēia pilikua kinoea.

