Hiki i ka Jellyfish ke aʻo e like me ke kanaka, nā ʻiole, a me nā nalo, nā ʻike haʻawina

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema hiki i ka iʻa ke aʻo mai nā ʻike i hala, me ka hoʻohālikelike ʻana i nā manaʻo mua e pono ai ke aʻo ʻana i ka lolo kikowaena. I loko o kahi noiʻi i paʻi ʻia ma ka puke pai Current Biology, ua aʻo nā mea noiʻi i ka iʻa pahu pahu Caribbean e ʻike a pale aku i nā pilikia, e hoʻomālamalama i nā aʻa evolutionary o ke aʻo ʻana a me ka hoʻomanaʻo.

Me ka nele i ka lolo waena, loaʻa i kēia mau jeli liʻiliʻi kahi ʻōnaehana ʻike paʻakikī me 24 mau maka i hoʻokomo ʻia i loko o ko lākou kino. Noho lākou i loko o nā kumulāʻau mangrove, hilinaʻi lākou i kā lākou ʻike e hoʻokele i nā wai ʻino a pale i nā aʻa lāʻau i lalo o ka wai i mea e hopu ai i ka meaʻai. Ua hōʻike ka poʻe ʻepekema e hiki i ka iʻa ke aʻo e pale i nā pilikia ma o ke aʻo ʻana i ka hui, e hana ana i nā pilina noʻonoʻo ma waena o nā mea hoʻoikaika naʻau a me nā ʻano.

No ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka iʻa, ua hana nā mea noiʻi i kahi pahu me nā ʻōniʻoniʻo hina a me ke keʻokeʻo e hoʻohālike i ko lākou wahi kūlohelohe, me nā kaha hina e hōʻike ana i nā aʻa mangrove mamao. I ka wā o ka hoʻokolohua, hoʻonui mālie ka jellyfish i ko lākou mamao i ka pā ma ka 50%, hoʻohālua i kā lākou pivots kūleʻa e pale aku i ka hui ʻana, a hoʻemi i ko lākou pilina me ka pā i ka hapalua.

Ua hoʻokaʻawale pū ka hui i nā kikowaena ʻike maka o ka jellyfish, i kapa ʻia ʻo rhopalia, no ka hoʻomaopopo ʻana i ke kaʻina hana o ke aʻo ʻana hui. Ma ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka rhopalia me ka hoʻoulu ʻana i ka uila i ka wā e hoʻokokoke mai ai nā kaola hina, ua hoʻomaka ka jellyfish e hana i nā hōʻailona pale i ka pane ʻana i nā kaola hina ʻulaʻula, e hōʻike ana i ka hoʻohui ʻana i nā mea ʻike a me nā mea hoʻoikaika mechanical e pono ai no ke aʻo ʻana i ka hui ʻana i ka jellyfish.

Hōʻike nā ʻike i hiki i nā ʻōnaehana maʻalahi loa ke komo i ke aʻo holomua. Manaʻolana ʻia ma ke aʻo ʻana i kēia mau ʻōnaehana maʻalahi, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa ka ʻike hohonu i ke ʻano o ka hana ʻana o nā hale paʻakikī a me nā ʻano.

Ma nā haʻawina e hiki mai ana, hoʻolālā ka poʻe noiʻi e noiʻi i ka pili pūnaewele o nā ʻōnaehana nūnū jellyfish e hoʻomaopopo maikaʻi i ka hoʻokumu ʻana o ka hoʻomanaʻo a me ka hana ʻana o ka mīkini ʻenekini i ka bele o ka jellyfish. E kōkua ana kēia noiʻi i ka ʻike piha ʻana i ka hiki ke aʻo hui hui o ka holoholona.

Source:

– Bielecki, J., Garm, A., et al. (2022). ʻO ke aʻo ʻana hui i loko o ka iʻa me ka ʻole o ka Pūnaehana Nervous Waena. Biology o kēia manawa, 32(17), R1233-R1234.