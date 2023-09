Hiki iā Jellyfish ke aʻo mai ka ʻike, nā hōʻike haʻawina

ʻO Jellyfish, me ka nele i ka lolo, hiki iā ia ke aʻo mai nā ʻike i hala ma ke ʻano like me nā holoholona ʻē aʻe, e like me kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Current Biology. Ua nānā ka poʻe noiʻi i nā mākau hoʻokele o ka pahu Karipiano a ʻike i kēia mau mea liʻiliʻi, i lako me 24 mau maka a puni ko lākou kino, hiki ke aʻo i ka hoʻokele i nā pilikia.

I loko o ke aʻo ʻana, ua hoʻokomo ʻia ka jellyfish i loko o kahi pahu i hoʻonani ʻia me nā kaha hina a me ke keʻokeʻo, e like me ko lākou wahi kūlohelohe. Ma kahi o 7 a me ka hapa minuke, ua ʻike ʻia ke kuʻi pinepine ʻana o ka iʻa i loko o nā kaha hina ma ka paia o ka pahu. Eia naʻe, i ka pau ʻana o ka nānā ʻana, ua hiki i ka jellyfish ke mālama i kahi mamao loa mai nā paia, e hōʻike ana ua aʻo lākou i ka pale ʻana i ka hui ʻana.

Hōʻike nā ʻike e hiki ke aʻo ʻia ka jellyfish mai nā ʻike i hala ma o ka hoʻoulu ʻana i ka ʻike a me ka mechanical. ʻO kēia hiki ke aʻo ʻia ʻo ia ka hana kiʻekiʻe loa no nā ʻōnaehana nerve. No ke aʻo ʻana i nā mea hoʻopunipuni hou, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i kā lākou ʻano kūlohelohe a ʻae iā lākou e hōʻea i ko lākou hiki piha.

Ua hoʻokaʻawale hoʻi nā mea noiʻi i ke kikowaena ʻike maka o ka jellyfish, i kapa ʻia ʻo ka rhopalia, i ʻike ʻia he hana koʻikoʻi i ke kaʻina o ke aʻo ʻana i nā hui. He ʻeono mau maka o kēlā me kēia rhopalium a hoʻopuka i nā hōʻailona hoʻoikaika kino e hoʻomalu i ka neʻe ʻana o ka jellyfish. Ma ka hoʻololiʻana i ke alapine o kēia mau puʻupuʻu, ua hiki i nā mea noiʻi ke nānā i ka jellyfish e hoʻololi ana i ko lākou ala.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana pehea e hiki ai i ka jellyfish, me kā lākou ʻōnaehana hopohopo maʻalahi, ke hoʻokō i ka hoʻonaʻauao kiʻekiʻe e hiki ai ke hāʻawi i nā ʻike i nā ʻano hana kelepona kumu o ke aʻo ʻana. Manaʻo ka poʻe noiʻi ua ulu paha kēia mīkini kelepona i ka wā mua o ka mōʻaukala o nā ʻōnaehana nerve.

Hōʻike kēia haʻawina i nā mea hiki ke hoʻololi ʻia o ka jellyfish a me nā haʻawina kūpono i loaʻa iā lākou no ka hoʻomaopopo ʻana i ke aʻo ʻana a me ke ʻano o nā mea ola ʻē aʻe.

Sources:

- Haʻawina i paʻi ʻia ma Current Biology

- Nā mea kākau ʻo Jan Bielecki, Kiel University, Kelemānia a me Anders Garm, University of Copenhagen, Denmark