Loaʻa ʻia ʻo Jellyfish e loaʻa i nā mana aʻo kiʻekiʻe, e hoʻokūkū ana i nā manaʻo mua

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema ʻo ia ka jellyfish, ʻo ia hoʻi ka iʻa ʻawaʻawa pahu Karipiano, ʻoi aku ka maikaʻi o ke aʻo ʻana ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua. ʻO nā mea i loaʻa, i paʻi ʻia ma ka puke pai Current Biology, e hōʻike ana i kēia mau mea ola, ʻoiai he 1,000 wale nō nā pūnana nerve a ʻaʻohe lolo kikowaena, hiki ke hana i nā kaʻina aʻo paʻakikī. Hoʻopiʻi kēia i ka ʻike kuʻuna o ka lolo a wehe i nā mea hou no ka hoʻomaopopo ʻana i nā hana cognitive kanaka a me nā kūlana e like me ka dementia.

Ua manaʻo ʻia ʻo Jellyfish he mau mea maʻalahi me ka liʻiliʻi o ke aʻo ʻana, akā hoʻololi kēia noiʻi hou i kēlā ʻike. ʻO ke aʻo ʻana, i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Copenhagen, i kālele ʻia i ka pahu jellyfish e noho ana i nā ʻōpala mangrove Caribbean. Hoʻohana kēia mau jellyfish i kā lākou ʻōnaehana hiʻohiʻona nani, ʻo ia hoʻi he 24 mau maka, e ʻimi ai i nā copepods ma waena o nā aʻa mangrove.

ʻO ka mea kāhāhā o ka poʻe ʻepekema ʻo ka hiki i ka jellyfish ke aʻo mai kā lākou mau hewa a hoʻololi i kā lākou ʻano. ʻO kēia hiki ke hoʻomanaʻo a me ke aʻo ʻana he hōʻailona ia o nā ʻōnaehana nerve kiʻekiʻe. Ua ʻike ka poʻe noiʻi he mea koʻikoʻi nā kala like ʻole i ke kaʻina aʻo ʻana o ka jellyfish. Ma ka loiloi ʻana i ka pōʻeleʻele o ke aʻa e pili ana i ka wai, hiki i ka iʻa ke hoʻoholo i ka mamao o ke aʻa a ʻauʻau aku i ka manawa kūpono.

Hoʻopiʻi ka haʻawina i ka manaʻo ʻaʻole hiki i nā holoholona me nā ʻōnaehana maʻalahi ke aʻo. ʻOiai he 1,000 wale nō nā pūnana aʻalolo, aʻo like ka iʻa me nā holoholona ʻoi aʻe e like me nā nalo huaʻai a me nā ʻiole. Ua ʻike ʻo Polofesa Anders Garm, ka mea noiʻi alakaʻi, he ulu nui kēia i ka neuroscience. Hāʻawi ia i kahi ʻike hou i nā mea e hiki ke hoʻokō ʻia me kahi ʻōnaehana makaʻu maʻalahi a manaʻo ʻia ʻo ke aʻo holomua paha kekahi o nā pōmaikaʻi evolutionary o ka ʻōnaehana nerve mai kinohi mai.

Hāʻawi ka haʻawina i nā ʻike kūʻokoʻa i nā kaʻina kelepona i pili i ke aʻo holomua. Ma ke kuhikuhi ʻana i nā cell kikoʻī e pili ana i ke aʻo ʻana a me ka hoʻomanaʻo ʻana, manaʻo ka poʻe noiʻi e wehe i nā loli a me nā physiological i hana ʻia i kēia mau kaʻina hana. ʻO ka pahuhopu nui ka hoʻoholo ʻana inā he ʻokoʻa kēia mau mīkini i ka iʻa a i ʻole hiki ke loaʻa i nā holoholona āpau.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka paʻakikī o ka lolo he hana kupaianaha, a ʻo kēia noiʻi e hoʻomālamalama i ka hiki o nā mea ola i manaʻo ʻia he maʻalahi. Ma ke aʻo ʻana i ka jellyfish, manaʻo ka poʻe ʻepekema e wehe i nā mea pohihihi o ka hoʻonaʻauao kiʻekiʻe a me ka hoʻokumu ʻana i ka hoʻomanaʻo, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka ʻike kanaka a me nā lāʻau lapaʻau no nā maʻi neurological.

Sources:

- Haʻawina i paʻi ʻia ma Current Biology, nā mea noiʻi o ke Kulanui o Copenhagen