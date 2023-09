Hoʻokuʻu ʻo Iapana i ka Rocket to Moon i ka Bid to Land on Lunar Surface

Ua hoʻolana maikaʻi ʻo Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) i kahi rocket i ka mahina, me ka manaʻo e lilo i ʻāina ʻelima i hiki ke pae i ka mahina. Ua haʻalele ka pōhaku H-IIA mai ka Tanegashima Space Center ma hope o kekahi mau lohi ma muli o ke ʻano o ka wā. Aia ma luna o ka rocket ka Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) a me ka X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), ua hoʻokaʻawale maikaʻi lāua ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana.

Ke manaʻo nei ʻo SLIM, ka lunar lander, e pae me ka pololei pololei, i loko o 100 mika o kāna pahu hopu, ma kahi o kahi pae ākea ma ka mahina. Manaʻo ʻo JAXA e wehe ana kēia hōʻikeʻike i nā puka no nā ʻano pae ʻāina hou i nā mikiona mahina e hiki mai ana a ma nā papa honua ʻē aʻe. Manaʻo ʻia ʻo SLIM e hōʻea i ka mahina i ka hoʻomaka ʻana o ka makahiki 2024 ma muli o kāna ala ʻoi loa ka wahie.

Inā lanakila, e hui pū ʻo Iapana me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Rusia, Kina, a me India ma ke ʻano kekahi o nā ʻāina i pae i ka ʻili o ka mahina. Ua lilo ʻo India i ʻāina ʻehā i loaʻa i ka pae ʻana i ka mahina, ʻo ia hoʻi ma ka ʻaoʻao hema o ka mahina.

Ma waho aʻe o SLIM, ua hoʻonohonoho ʻia ka misionari XRISM e alakaʻi i nā ʻike ma ke ʻano he mākaʻikaʻi ākea. Hoʻolako ʻia me kahi telescope, kiʻi X-ray, a me spectrometer, e ana ʻo XRISM i nā mea i loko o nā hōkū a me nā galaxies a me ke aʻo ʻana i ka plasma space. Manaʻo ka misionari e hāʻawi i nā kikoʻī i ʻike ʻole ʻia e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o nā hale nui i hana ʻia e nā kino lani.

ʻAʻole kēia ka hoʻāʻo mua ʻana o Iapana i ka pae ʻana i ka mahina. Ua hoʻomaka mua ka ʻāina i ka misionari OMOTENASHI me ka hui pū ʻana me ka misionari Artemis I o NASA, akā ua nalowale ke kamaʻilio ʻana, e alakaʻi ana i ka holoi ʻana i nā hana hoʻōla. ʻAʻole i pae maikaʻi ʻia kekahi misionari pilikino a Hakuto-R.

