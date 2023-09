Ke ʻimi nei i nā Kūlana e like me Mars ma kahi Mine o North Yorkshire

Ma kahi kihi mamao o North Yorkshire, ua hoʻokau nā ʻepekema iā lākou iho i nā kūlana koʻikoʻi e loaʻa ai ka ʻike pehea e ola ai ke kanaka ma Mars. Ma kahi kahua koʻu lalo, hoʻomanawanui lākou i nā mahana a hiki i ka 40 degere Celsius i ka hoʻāʻo ʻana e hana hou i nā kūlana koʻikoʻi o ka Red Planet.

ʻO ka papahana, i alakaʻi ʻia e kahi hui o nā loea mai ka British Antarctic Survey a me ka UK Space Agency, ke manaʻo nei e hāʻawi i nā ʻikepili waiwai e kōkua ai i ka hoʻolālā ʻana i nā mikiona kanaka e hiki mai ana i Mars. Ma ke aʻo ʻana i nā hopena o ka wela nui a me nā pae oxygen haʻahaʻa i ke kino o ke kanaka, manaʻo ka poʻe ʻepekema e hoʻomohala i nā hoʻolālā e mālama i ka palekana a me ke olakino o nā astronauts i kā lākou mau misionari.

ʻO ke kaiapuni o ka mine kahi kokoke i nā kūlana lewa o Mars. ʻO ka wela a me ka nele o ka oxygen i loko o ka lua e hoʻokumu i kahi ʻano paʻakikī a hoʻoweliweli no nā ʻepekema i komo i ka papahana. Pono lākou e ʻaʻahu i nā lole i hoʻolālā kūikawā ʻia e kōkua i ka mālama ʻana i ka wela o ke kino me ka pale ʻana i ka wela a me ka lepo.

ʻO ka noiʻi i hana ʻia ma kēia kūlana kūʻokoʻa e kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana kākoʻo ola holomua no nā misionari Mars. E kōkua nō hoʻi ia i ka hoʻomaopopo ʻana i nā hoʻoholo e pili ana i ka hoʻolālā ʻana o nā wahi noho, nā lole ākea, a me nā mea hana e hilinaʻi ai nā astronauts i ko lākou noho ʻana ma ka Red Planet.

Hōʻike kēia papahana paionia i ka hoʻolaʻa a me ka manaʻo paʻa o nā ʻepekema e ʻimi i nā palena ʻike ʻole o ka lewa. He mea ia e hoʻomanaʻo ai i nā paʻakikī koʻikoʻi e hiki mai ana i kā mākou ʻimi e hoʻouna i nā kānaka i Mars. Ma ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻikepili koʻikoʻi i nā kūlana koʻikoʻi, ke hoʻomākaukau nei kēia poʻe noiʻi i ke ala no ka wā e hiki mai ana kahi i lilo ai nā mikiona kanaka i Mars.

