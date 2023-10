Hōʻike ʻia nā ʻike hou e pili ana i ke kumu o nā pahu Gamma-Ray e NASA Study

I loko o kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e NASA, ua loaʻa i kahi hui o nā ʻepekema kahi ʻike e pili ana i ke kumu o ka gamma-ray bursts (GRBs). Ma ka nānā ʻana i kahi GRB ʻālohilohi loa, ʻike ʻia ʻo GRB 230307A, me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano lewa a me nā telescope e pili ana i ka honua, me ka NASA's James Webb Space Telescope, Fermi Gamma-ray Space Telescope, a me Neil Gehrels Swift Observatory, ua loaʻa i nā mea noiʻi nā ʻike hou i ka hanana kupaianaha. .

Ua hoʻopaʻa ʻia ka haʻawina ma hope o ka hui ʻana o ka hōkū neutron, ʻo ia ke kumu o ka pahū ke kumu o ka pahū ʻana o ka gamma-ray. Ma o nā ʻike i hana ʻia e ka James Webb Space Telescope o NASA, ua hiki i nā ʻepekema ke ʻike i ke alo o ka tellurium element kemika i loko o nā koena o ka pahū. Hāʻawi kēia ʻike i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i ke ʻano o nā kilonova i hoʻokumu ʻia i ka wā o ka hui ʻana o nā hōkū neutron.

ʻO Andrew Levan ka mea kākau kumu nui o ka noiʻi ʻana i ke koʻikoʻi o ka hāʻawi ʻana o James Webb Space Telescope i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ka hoʻokumu ʻana i nā mea i ke ao holoʻokoʻa. Ma ka ʻike ʻana i kahi o nā hōkū neutron i komo i ka hui ʻana, ua hōʻike ʻia ka haʻawina e noho ana lākou i loko o kahi galaxy spiral ma kahi o 120,000 mau makahiki māmā mai ke kahua hoʻohui.

ʻOiai he kakaikahi a paʻakikī ka nānā ʻana i nā hanana kilonova ma muli o ka hui ʻana o nā hōkū neutron, ʻo nā ʻike o kēia haʻawina e hoʻomālamalama i ke ʻano a me nā ʻano o kēia mau hanana. Eia kekahi, hāʻawi ka noiʻi i nā hōʻike ikaika e kākoʻo i ke kuhiakau lōʻihi e hana ʻia nā mea koʻikoʻi ma mua o ka hao ma o nā hui hōkū neutron.

ʻO kēia hoʻoikaika like ʻana e pili ana i nā telescopes he nui ma ka lewa a ma ka honua i hiki i nā ʻepekema ke hōʻiliʻili i ka ʻike nui e pili ana iā GRB 230307A. Hōʻike ka ʻike o ka noiʻi i ka hana hoʻololi o nā telescopes e like me ka James Webb Space Telescope a me nā mea hana e hiki mai ana, e like me ka Nancy Grace Roman Space Telescope, i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa, ʻoiai ma ka ʻae ʻana i ke aʻo ʻana i nā hanana like ʻole e like me nā kilonovae a me nā mea a lākou. hua.

FAQs

Nīnau: He aha ke ʻano o ka pahū ʻana o ka gamma-ray?



A: ʻO ka pahū ʻana o ka gamma-ray he pahū ikaika loa ia e hoʻokuʻu ai i kahi pahū ikaika o ka pāhawewe lāʻau gamma.

Nīnau: He aha ke kilonova?



A: ʻO ka kilonova ka hopena pahū ma hope o kahi hui hōkū neutron, i hōʻike ʻia e ka hana ʻana i nā mea kaumaha.

Nīnau: Pehea i kōkua ai ka James Webb Space Telescope o NASA i ke aʻo ʻana?



A: He kuleana koʻikoʻi ko NASA ʻo James Webb Space Telescope i ka ʻike ʻana i ka hele ʻana o tellurium, kahi mea, i loko o nā koena o ka neutron star merger explosion, e hāʻawi ana i nā ʻike i ke ʻano o ka kilonova.

N: He aha nā hōʻike i hāʻawi ʻia e ka haʻawina no ka hana ʻana i nā mea kaumaha ma mua o ka hao?



A: Hāʻawi ka haʻawina i nā hōʻike ikaika e hiki ai i nā hui hoku neutron ke kumu no ka hana ʻana i nā mea kaumaha ma mua o ka hao.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka galaxy spiral kahi i noho ai nā hōkū neutron i ka hui?



A: Aia nā hōkū neutron ma kahi o 120,000 mau makahiki māmā mai ke kahua hoʻohui i loko o ka galaxy spiral.

Sources:

NASA – www.nasa.gov