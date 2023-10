Hōʻike ʻo James Webb Space Telescope o NASA i ke kahawai Jet hou ma ka Equator o Jupiter

By

ʻAʻole i hāʻawi wale mai ka James Webb Space Telescope (JWST) i nā kiʻi kupanaha o ko kākou ao honua akā ua hāʻawi mai iā mākou i nā ʻike hou i kā mākou ʻōnaehana solar. Ma waho aʻe o ka hoʻopaʻa ʻana i nā kiʻi kupanaha o ko mākou mau hoa noho honua, ua ʻike koke ka JWST i kahi kahawai mokulele wikiwiki ma Jupiter, kahi honua a mākou i manaʻo ai ua ʻike maikaʻi mākou.

ʻO nā kiʻi i paʻi ʻia e ka JWST i ka makahiki i hala, ua hōʻike ʻia kahi kahawai mokulele ma Jupiter i ʻoi aku ma mua o 3,000 mau mile ka laulā a holo i ka wikiwiki ma kahi o 320 mph. Ua kāhāhā kēia ʻike hou i ka poʻe noiʻi, e hōʻike ana i ka nui o nā mea e aʻo ai e pili ana i nā ao a me nā makani o Jupiter.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia kahawai jet, aia ma luna o ka equator o Jupiter, hiki ke hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i ka lewa haunaele o ka honua. Ma ke kālailai ʻana i nā kiʻi a me ka ʻimi ʻana i nā hiʻohiʻona o ka pōʻai wikiwiki o ka honua, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike maopopo loa i nā ʻano ʻano paʻakikī o kēia pilikua kinoea.

E hoʻohālikelike ʻia nā ʻike a ka JWST i ka lewa o Jupiter me ka ʻikepili mai ka Hubble Space Telescope no ka loaʻa ʻana o ka ʻike piha ʻana i nā ʻōnaehana lewa o ka honua. E kōkua ana kēia hoʻohālikelike i ka poʻe ʻepekema e hoʻoholo i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana o ka makani me ke kiʻekiʻe a hoʻohua i nā ʻoki makani, ʻo ia nā gradients o ka wikiwiki o ka makani ma kahi mamao.

Ma ke aʻo ʻana i ke kahawai jet a me nā ʻino ʻē aʻe ma ka ʻāina, manaʻo ka poʻe noiʻi hiki iā lākou ke hana i kahi kumu no ka nānā ʻana i ka wā e hiki mai ana a hiki ke wānana i ke ʻano o ke kahawai jet i nā makahiki e hiki mai ana.

Hōʻike kēia ʻike i ka mana o ka JWST ʻaʻole e ʻimi wale i nā wahi mamao o ko mākou ao holoʻokoʻa akā e hōʻike pū i nā mea kupanaha hou i ko mākou kaiāulu cosmic.

