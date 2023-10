ʻIke ʻana iā Jupiter: Hōʻike ʻo James Webb Telescope i nā kiʻi hoʻohiwahiwa o ka Pilikua Gas

Ke hoʻomau nei ka NASA's James Webb Space Telescope i ka pīhoihoi i nā ʻepekema me kāna mau ʻike, i kēia manawa e hāʻawi ana i nā kiʻi hoihoi o ka lewa o Jupiter. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna ʻike kupaianaha, ua wehe ka Webb Telescope i nā hiʻohiʻona i ʻike ʻole ʻia ma mua o ka mea i kāhāhā i ke kaiāulu ʻepekema.

ʻO kekahi mea i ʻike ʻia e ka James Webb Telescope, ʻo ia ka hopu ʻana i nā kiʻi e hōʻike ana i kahi kahawai jet kiʻekiʻe e ana ana ma luna o 4800 kilomita ākea ma ka equator o Jupiter. Hāʻawi kēia mau kiʻi i nā ʻepekema i ʻike hou i ke aniau a me ka ikaika o ka pilikua kinoea. Ua hōʻike ʻo Ricardo Hueso o ke Kulanui o ka ʻāina Basque ma Bilbao, Sepania, i kona haʻohaʻo, me ka ʻōlelo ʻana, "ʻO ka mea a mākou i ʻike mau ai e like me nā ʻeleʻele polū i ka lewa o Jupiter i kēia manawa ke ʻike ʻia nei he mau hiʻohiʻona hiki iā mākou ke hahai me ka wikiwiki o ka honua."

Ma ka hoʻohana ʻana i kāna mau mea kani NIRCam, ua lawe ka Webb Telescope i nā kiʻi o Jupiter i kēlā me kēia 10 hola ma luna o ka lā Jupiter holoʻokoʻa i Iulai 2022. ʻO kēia mau kiʻi, i lawe ʻia i loko o nā kānana like ʻole ʻehā i hiki ke ʻike i nā loli liʻiliʻi o nā hiʻohiʻona ma nā kiʻekiʻe like ʻole, hiki i nā mea noiʻi ke aʻo i ka lewa o Jupiter ma kikoʻī nui aku. Eia kekahi, ua paʻi ka telescope i nā papa kiʻekiʻe o ka lewa, aia ma 25-50 mau kilomita ma luna o nā ao o ka honua. Ua ana ʻia ka māmā holo o ke kahawai jet i ʻike ʻia ma kahi o 515 mau kilomita i kēlā me kēia hola, ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka makani ʻino o ka Māhele 5 ma ka Honua.

ʻO ka James Webb Space Telescope, ka telescope ākea nui loa a ikaika loa i kūkulu ʻia, he ʻāpana o ka NASA's Great Observatories. ʻO kāna kumu nui, ʻo ia ka hopu ʻana a me ka nānā ʻana i ka mālamalama, e hiki ai i nā ʻepekema ke nānā hou aku i ka wā ma mua. Hoʻonoho ʻia ma ka lae L2 Lagrange, 1.5 miliona mau kilomita mai ka Honua, hāʻawi ʻo Webb Telescope i kahi kūlana kūʻokoʻa no ke aʻo ʻana i nā mea lani a me nā hanana.

ʻO kēia mau kiʻi hoʻohiwahiwa o Jupiter i hōʻiliʻili ʻia e ka James Webb Telescope, i hui pū ʻia me ka hiki ke ʻike ma ke kukui infrared a me kāna hui pū ʻana me ka Hubble Space Telescope, ua hiki i nā ʻepekema ke ʻike a hahai i ke kahawai mokulele o Jupiter no ka manawa mua. Hāʻawi kēia mau ʻike i ka hoʻomaopopo hohonu ʻana i ka dynamics o ka lewa o ka pilikua kinoea a kōkua i ko mākou ʻike ākea o ke ao holoʻokoʻa.

