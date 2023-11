Nā Manaʻo Hou: Ke wehe ʻana i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū kupaianaha i loko o ka puʻuwai o kā mākou Galaxy Milky Way

Ua ʻike ʻia kahi ʻāina kupaianaha o ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū, i uhi ʻia e ka lepo ʻeleʻele, he 300 mau makahiki māmā wale nō ka mamao mai ka lua ʻeleʻele nui e noho ana ma ke kumu o kā mākou huila Milky Way. Mahalo i nā mana o ka James Webb Space Telescope (JWST), ua hopu ʻia kēia panorama hoʻohiwahiwa i kona nani nani.

Ua kapa ʻia ʻo "Sagittarius C," ʻo kēia ʻāina hoʻokumu i nā hōkū me kahi hōʻike hoʻolohilohi o 500,000 mau hōkū ʻālohilohi i ke kua o ka ʻulaʻula uliuli ethereal. ʻO ka lei aliʻi o kēia mea kupanaha lani he hui o nā hōkū pēpē, i kapa ʻia ʻo protostars, i hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi puʻupuʻu paʻa, ʻike ʻia ma ka hema o ke kiʻi. Aia ma waena o lākou kahi hōkū i hōʻiliʻili ʻia he 30 mau manawa ʻoi aku ka nui ma mua o ko mākou lā, e hōʻike ana i kona hopena e hiki mai ana he supernova i loko o kekahi mau makahiki miliona.

Hānau ʻia nā hōkū i loko o nā pūʻulu o ke anuanu, ʻeleʻele molekula hydrogen e hāʻule i ka huki o ka umekaumaha, e hāʻule ana ma luna o lākou iho. Hoʻopili ʻia kēia mau pūʻulu me ka lepo interstellar, e kōkua ana i ka mālama ʻana i nā mahana kokoke i ka ʻole ʻole. I kekahi mau wahi, ua uhi ʻia ka lepo a hiki i ka JWST ke kūlana kiʻekiʻe o ka ʻike infrared e hakakā nei e komo i ko lākou opaqueness. Eia nō naʻe, i loko o kēia mau ao honua e waiho ana nā hōkū i ka wā mua o ka hoʻokumu ʻana, e like me ka protocluster i hōʻike ʻia ma kēia kiʻi, kahi i hoʻopau ai ko lākou makani i ka lepo e uhi ana, e hōʻike ana i ko lākou ola ʻana.

ʻO kēia kiʻi JWST hoʻohiwahiwa o Sagittarius C, i nānā ʻia e kahi hui honua e noiʻi ana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū i loko o ka Galactic Center, alakaʻi ʻia e Samuel Crowe, he haumāna lae pua mai ke Kulanui o Virginia. Hoʻoikaika ʻo Crowe i ka hoʻonā ʻokoʻa a me ka noʻonoʻo o ka JWST's colossal 6.5-mika aniani, ka telescope ākea nui loa i hoʻokuʻu ʻia, i hiki ai ke ʻike i nā hiʻohiʻona hou he nui.

ʻO kahi hōʻike kupanaha ʻo ka hele ʻana o nā kahe e puka mai ana mai nā protostars, e hoʻomālamalama ana i ka luminescence ahi i ke kua o ke ao hydrogen molecular shadowy. Ma luna o kēia ao ʻeleʻele e waiho ana i nā hōkū mua, ʻoiai ma ka ʻaoʻao haʻahaʻa, ʻālohilohi nā ʻāpana i hoʻomālamalama ʻia o ka hydrogen ionized ma lalo o ka mana o ke kukui ultraviolet mai nā hōkū ʻōpio nui ʻē aʻe. ʻOiai ua ʻike ʻia nā haʻawina mua i kēia hydrogen ionized, ʻo ke ʻano nui o kēia ʻāina, me 25 mau makahiki māmā e like me ka hopu ʻia e ka JWST, ua kāhāhā ka poʻe ʻepekema. Manaʻo ʻo Crowe e ʻimi hohonu i kēia ʻike hoihoi a noiʻi i nā "needles" enigmatic e hou ana i loko o ke kinoea ionized ma nā ʻano like ʻole.

Aia ma kahi o 26,000 mau makahiki māmā mai o mākou aku, ʻo ka Galactic Center kahi pahuhopu hoʻohiwahiwa no nā astronomers e hoʻohana ana i ka JWST ma muli o kona manaʻo kupaianaha o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū. Hāʻawi ka Galactic Center i kekahi mau mea like me nā galaxies i hoʻokumu ʻia ma hope koke o ka Big Bang i ʻike ʻia e ka JWST, ʻoi aku ka mālamalama ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. ʻO kekahi wehewehe no kēia ʻano, ʻo ia ka hānai ʻana i nā hōkū nui ma mua o nā galaxies kahiko.

ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka Galactic Center e hiki ai i nā astronomers ke nānā i nā manaʻo o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū ma lalo o nā kūlana koʻikoʻi. Manaʻo lākou e hoʻomaopopo i ka hānau ʻia ʻana o nā hōkū nui i loko o nā ʻāina hānau hōkū o ke kumu galactic a i ʻole ma waho o nā lima spiral o ka Milky Way. ʻO ka mea maʻamau, ʻoi aku ka nui o nā nebulae hana hoku i nā hōkū liʻiliʻi liʻiliʻi, i kapa ʻia ʻo M-dwarfs, me ka emi ʻana o ka helu hānau i ka piʻi ʻana o nā hōkū. No laila, he ʻuʻuku wale nō o nā hōkū nui loa, he mau haneli ka nui o ko kākou lā, i loko o ka Milky Way.

ʻO kēia hiʻohiʻona, i ʻike ʻia ʻo ka stellar initial mass function (IMF), hoʻopiʻi i ka poʻe astronomers i maopopo ʻole i kāna mau hana hoʻokele. Eia nō naʻe, ma muli o ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū ikaika i ʻike ʻia ma ka Galactic Center, aia kahi hiki ke hoʻopilikia ʻia ka IMF, e makemake ana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū nui. Inā paʻa kēia, hiki ke pili i nā galaxies mua loa. Hiki i kahi IMF kiʻekiʻe ke hoʻomālamalama i ka ʻōlinolino ʻokoʻa o kēia mau galaxies, ʻoiai ʻo nā hōkū nui loa e hoʻomālamalama i ke kukui ʻoi loa.

"He wahi lehulehu a haunaele ka Galactic Center," wahi a Rubén Fedriani mai ka Instituto Astrofísica de Andalucía ma Sepania. “He mau ao ʻea ʻea hoʻohuehu a hoʻomākaʻikaʻi ʻia e hoʻokumu ana i nā hōkū, a laila e hoʻopōʻino i ke kinoea a puni me ko lākou mau makani e kahe ana, nā jet, a me ka radiation. Ua hāʻawi mai ʻo Webb iā mākou i kahi ton o ka ʻikepili e pili ana i kēia kaiapuni koʻikoʻi, a ke hoʻomaka nei mākou e ʻeli i loko. "

Nā FAQ:

Nīnau: He aha ka James Webb Space Telescope?

A: ʻO ka James Webb Space Telescope (JWST) ka telescope ākea nui loa i hoʻokuʻu ʻia. Kaulana ia no kona hoʻonā ʻana a me ka naʻau, hiki i nā astronomers ke hopu i nā kiʻi hoʻohiwahiwa a hōʻiliʻili i ka ʻikepili waiwai.

Nīnau: Pehea i hana ʻia ai nā hōkū?

A: Hoʻokumu ʻia nā hōkū i loko o nā puʻupuʻu o ka hydrogen molecular ʻeleʻele e hāʻule ana ma lalo o ka ikaika o ka umekaumaha. Ua waiwai kēia mau puʻupuʻu i ka lepo interstellar, e kōkua ana i ka hoʻoponopono ʻana i nā mahana i ka wā o ke kaʻina hana hoku.

Nīnau: He aha ka Galactic Center?

A: ʻO ka Galactic Center e pili ana i ka ʻāina ikaika, a me ka puʻupuʻu ma ke kumu o kā mākou huila Milky Way. He wahi ia o ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū nui a he kahua hoʻāʻo ia no ko mākou ʻike ʻana i ka hānau ʻana a me ka ulu ʻana.

Nīnau: He aha ka hana stellar initial mass function (IMF)?

A: ʻO ka stellar initial mass function (IMF) he kumu ia e wehewehe ana i ka puʻunaue ʻana o nā pūʻulu hōkū i ka manawa i hoʻokumu ʻia ai. Hōʻike ia i ka pili pinepine o nā hōkū me nā nui like ʻole a hāʻawi i nā ʻike i nā hana e hoʻokele ai i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka Galactic Center mai ka Honua?

A: Aia ka Galactic Center ma kahi o 26,000 mau makahiki māmā mai ka Honua.