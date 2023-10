Ka ʻike ʻana i kahi kahawai mokulele holo kiʻekiʻe ma ka lewa o Jupiter: Nā ʻike mai ka James Webb Space Telescope

ʻO ka James Webb Space Telescope (JWST), i hoʻokele ʻia e NASA, ua loaʻa i kahi ʻike hohonu i loko o ka lewa o Jupiter. Ke hoʻohana nei i kāna Near-Infrared Camera (NIRCam), ua kiʻi ka JWST i nā kiʻi e hōʻike ana i kahi mea i ʻike mua ʻole ʻia: kahi kahawai mokulele holo wikiwiki e hoʻonui ana ma luna o 3,000 mau mile ka laula ma luna o nā papa ao mua kokoke i ka equator o Jupiter. Hāʻawi kēia ʻike i nā ʻike koʻikoʻi i ka dynamics o ka lewa kūpikipiki o Jupiter a hōʻike i ka mana kupaianaha o ke kelepona Webb i ke aʻo ʻana i ia mau hiʻohiʻona lewa.

Ua hana ʻia nā ʻike a ka JWST iā Jupiter ma ke ʻano o ka papahana Early Release Science, me ka nānā ʻana i ke kiʻi ʻana i nā kiʻi ma nā hola he 10, e like me hoʻokahi lā Jupiter. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kānana ʻokoʻa, ua hiki i ke telescope ke ʻike i nā ʻano like ʻole o nā hiʻohiʻona liʻiliʻi o ka lewa ma nā kiʻekiʻe like ʻole i loko o ka lewa o Jupiter.

ʻAʻole like me nā mikiona mua i nānā mua i nā papa haʻahaʻa a hohonu o ka lewa o Jupiter, kū ka JWST ma o ka ʻimi hohonu ʻana i ka spectrum kokoke-infrared. Hiki iā ia ke aʻo i nā papa kiʻekiʻe o ka lewa o Jupiter, ma kahi o 15-30 mau mile ma luna o ka uhi ao o ka honua. I loko o kēia mau kiʻi kokoke-infrared, ʻike ʻia nā ʻōhule kiʻekiʻe e like me ka blur ʻaʻole maopopo i kēia manawa ke hōʻike nei i nā kikoʻī ʻoi aku ka maikaʻi, a puni ka ʻāina equatorial.

He 320 mile i kēlā me kēia hola ka holo ʻana o ka jet i ʻike hou ʻia ma Jupiter, ʻelua ʻelua o ka wikiwiki o ka makani i hoʻopaʻa ʻia o ka makani ʻino o ka Māhele 5 ma ka Honua. Aia ma kahi o 25 mau mile ma luna o nā ʻōpua o Jupiter, i loko o ka stratosphere haʻahaʻa, e hōʻike ana kēia kahawai jet kiʻekiʻe i kahi kumuhana hoihoi o ke aʻo ʻana.

No ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ka hoʻololi ʻana o ka wikiwiki o ka makani me ke kiʻekiʻe a me ke alo o nā ʻoki makani, ua hoʻohālikelike ka hui noiʻi i nā ʻano makani i ʻike ʻia e ka JWST ma nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe me nā mea i ʻike ʻia e ka Hubble Space Telescope ma nā papa hohonu o ka lewa o Jupiter. Ua ʻae kēia hoʻohālikelike iā lākou e nānā i ka ulu ʻana o nā ʻino a loaʻa ka ʻike i ke ʻano ʻekolu-dimensional o nā ao ʻino.

Ma ka hoʻohui ʻana i ka hoʻonā ʻokoʻa a me ka uhi ʻana i ka lōʻihi hawewe ākea o ka JWST me nā ʻike koʻikoʻi mai ka Hubble Space Telescope, ua hiki i ka hui noiʻi ke ʻike a nānā i nā hiʻohiʻona liʻiliʻi i lilo i mau hōʻailona no ke kahawai jet kiʻekiʻe. Hāʻawi kēia mau ʻike i ka pōʻaiapili waiwai no ka hoʻomaopopo ʻana i ka lewa equatorial o Jupiter a me nā ʻino convective e kū kūʻokoʻa ana mai ke kahawai mokulele.

No ka noiʻi hou ʻana i nā ʻano o ke kahawai mokulele, hoʻolālā ka hui noiʻi e hana i nā ʻike hou aʻe me ka hoʻohana ʻana i ka James Webb Space Telescope. Ke manaʻo nei kēia noiʻi e ʻimi inā e loli ana ka wikiwiki a me ke kiʻekiʻe o ke kahawai jet i ka manawa.

Source: ʻO James Webb Space Telescope e nānā i kahi kahawai mokulele holo kiʻekiʻe ma Jupiter. (NASA)