Ua ʻike ʻo James Webb Telescope i nā Quartz Nanocrystals ma kahi mamao loa

ʻO ka James Webb Space Telescope, kahi mea hana koʻikoʻi no ka ʻimi ʻana i ka lewa e NASA, ua loaʻa i kahi ʻike kupaianaha ma nā ao kiʻekiʻe o ka exoplanet WASP-17 b, aia ma kahi o 1300 mau makahiki māmā mai ka Honua. No ka manawa mua, ua ʻike ʻia nā ʻāpana silica (SiO2), ʻoi aku ka quartz nanocrystals, i loko o kahi lewa exoplanet. Hōʻike kēia hiʻohiʻona holomua i ka haku mele a me nā ʻano o nā kino lani mamao.

ʻO WASP-17 b kahi exoplanet wela e like me Jupiter me ka nuipaʻa ma kahi o ʻehiku ʻoi aku o ko Jupiter. ʻO kona lewa ka mea nui i haku ʻia me ka hydrogen a me ka helium, e like me Jupiter. ʻO ka James Webb Telescope's Mid-Infrared Instrument (MIRI) i hana koʻikoʻi i ka hopu ʻana i nā kiʻi o ka exoplanet a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kēia noiʻi ʻāina. Ua hōʻike ʻia ka hōʻike ʻana a MIRI i ka loaʻa ʻana o ka carbon dioxide, ka mahu wai, a me ka mea kupaianaha, ka pūlima hoʻokaʻawale kūʻokoʻa o nā kristal quartz maʻemaʻe.

ʻO ke aniani quartz, i hana ʻia me ka silica, kahi mea maʻamau o nā kino lani pōhaku āpau i ka ʻōnaehana solar. Eia naʻe, ʻo kēia ka manawa mua i ʻike ʻia nā nanocrystals quartz i ka lewa o kahi exoplanet. He ʻano prisma hexagonal kikoʻī nā kristal, me kēlā me kēia aniani ke ana ʻana i 10 nanometer ka nui.

ʻOiai ua manaʻo mua ka poʻe noiʻi e loaʻa nā silicates magnesium, hōʻike kēia ʻike i nā pae mua o ka hoʻokumu ʻana i ka palaoa silicate ma WASP-17 b. Manaʻo ʻia kēia mau hua silicate e hoʻomohala hou a hiki ke hana i nā hua silicate nui i loaʻa i nā exoplanets ʻoluʻolu a me nā dwarf brown.

ʻO kēia ʻike kupaianaha a James Webb Telescope e wehe i nā ala hou no ke aʻo ʻana i ka haku mele ʻana a me ka hoʻokumu ʻana o nā hōkūhele a me nā mea lani i ko kākou ao. Manaʻo ka poʻe ʻepekema e hāʻawi ka loiloi hou ʻana i nā exoplanets mamao i nā ʻike waiwai i ka ulu ʻana o nā ʻōnaehana honua a hoʻonui i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala o ke ao holoʻokoʻa.

Nā Puna: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com