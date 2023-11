Hāʻawi ka 'Cosmic Vine' kahiko i nā hōʻailona i ka hoʻokumu ʻana o ke ao holoʻokoʻa

ʻO kahi ʻike hoihoi e ka poʻe astronomers e hoʻohana ana i ka James Webb Space Telescope (JWST) i wehe i kahi kaulahao kupaianaha o nā galaxies mai ke ao holoʻokoʻa. Kapa ʻia ʻo "Cosmic Vine," hiki i kēia megastructure nui ke hāʻawi i nā ʻike hohonu i ka hoʻokumu ʻana o nā hale nui loa i ka honua. ʻO ka ʻōniʻoniʻo ma luna o kahi mamao ʻoi aku ma mua o 13 miliona mau makahiki māmā a me ke ana ʻana ma kahi o 650,000 mau makahiki māmā ka laulā, he mea kupaianaha ka Cosmic Vine, ʻoi aku ka nui o nā hui galaxy ʻē aʻe i ʻike ʻia mai ka manawa like.

Aia i loko o ka Extended Groth Strip, he wahi ma waena o nā constellations Ursa Major a me Boötes, ua ʻike ʻia ka Cosmic Vine i ka wā o ka nānā ʻana i nā ʻike JWST e kuhikuhi ana i ka redshift, kahi waiwai e hōʻike ana i ka mamao i hele ʻia e ka mālamalama ma o ke ao ākea. ʻO ke kukui i hoʻokuʻu ʻia e kēlā me kēia galaxy i loko o ka Cosmic Vine ua hōʻike ʻia kahi ʻulaʻula ma kahi o 3.44, e manaʻo ana he 11 biliona a me 12 biliona makahiki ka lōʻihi e hiki ai i ka lens o ka JWST.

ʻO ka mea mahalo, ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka ulu nui ʻana o ka Cosmic Vine, me ka nui o 260 biliona nui o ka lā. Eia naʻe, ua hoʻololi nui ʻia ʻelua o kāna mau galaxia nui loa. Ke nānā 'ia kēia mau galaxies, hō'ike 'ia nā hi'ohi'ona o ka mālie, e hō'ike ana i ka emi 'ana o ka ho'okumu 'ana o nā hōkū.

He mea pohihihi ke kumu o keia pani mua ana o ka hookumu ana i na hoku ma ke ao mua. ʻO kahi wehewehe kūpono i manaʻo ʻia e ka poʻe ʻepekema ʻo ka hui ʻana o ka galactic i hoʻoulu i nā ʻāpana ikaika o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū, e hoʻopau ana i ke kinoea i loaʻa he mau haneli miliona mau makahiki ma mua o ka nānā ʻana o JWST.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka Cosmic Vine, me kāna mau hiʻohiʻona enigmatic, hoʻohui i ka hōʻiliʻili ulu o nā hale nui i ʻike ʻia i ka wā o nā misionari JWST. ʻO ka hoʻokolokolo ʻana o ka Cosmic Vine ka mea hiki ke wehe i nā ʻike hohonu i ka hoʻokumu ʻana a me ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa. ʻOiai e hāpai ʻia ana nā nīnau he nui, koi ʻia ka noiʻi hou a me ka nānā ʻana e ʻimi i nā mea huna i hūnā ʻia i loko o kēia kaulahao galactic kahiko.

Nīnau: He aha ka Cosmic Vine?

A: ʻO ka Cosmic Vine kahi kaulahao nui o nā galaxia mai ke ao holoʻokoʻa.

Nīnau: Pehea ka nui o ka Cosmic Vine?

A: ʻO ka Cosmic Vine ka lōʻihi ma luna o 13 miliona mau makahiki māmā a ma kahi o 650,000 mau makahiki māmā ka laulā.

Nīnau: He aha ka redshift?

A: ʻO Redshift kahi ana o ka piʻi ʻana o ka mālamalama i ka nalu i kona hele ʻana ma ke ao holoʻokoʻa.

Nīnau: No ke aha i kū ai ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū ma nā aniani nui ʻelua o ka Cosmic Vine?

A: ʻO kekahi mea hiki, ʻo ka hui ʻana o ka galactic i hoʻāla i nā ʻāpana koʻikoʻi o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū, e hoʻopau ana i ke kinoea i loaʻa ma mua.

