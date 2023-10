Hoʻopili ʻo Jaffa Cakes iā Bonnie Tyler e wehe i ka mea pohihihi o ka Pōʻalima

ʻO ka mea mele Welsh ʻo Bonnie Tyler, kaulana no kāna mele kaulana "Total Eclipse of the Heart," ua hui pū me McVitie's Jaffa Cakes e hoʻomālamalama i ke ʻano hoʻohiwahiwa o ka lā. Ua hoʻōla hou ʻia ka hoʻolaha "total eclipse" mai 1999, i kēia manawa e hōʻike ana iā Tyler i kona alakaʻi ʻana i kahi hanauna hou o nā mea nānā ma o ka ʻike kilokilo.

Ma ka hoʻolaha mua, hoʻohana kekahi kumu kula i ka Jaffa Cake e wehewehe i nā ʻano like ʻole o ka mahina i kāna papa. I kēia manawa, me Bonnie Tyler ma luna o ka moku, hāʻawi ka hoʻolaha i kahi manaʻo hou i kēia huakaʻi hoʻonaʻauao. Ma ka hoʻokomo ʻana i kāna pili i nā mea pili i ka eclipse, manaʻo ʻo Tyler e hoʻonui i ka ʻike o ka lani pō no nā poʻe ma UK.

ʻOiai mahalo ʻia ka misionari e hoʻonaʻauao i ka lehulehu e pili ana i ka ʻepekema ma hope o ke ʻano o ka mahina, ua nīnau ia i ka nīnau: Ua helu ʻia ʻo Jaffa Cakes ma ke ʻano he biscuit a i ʻole keke? ʻO kēia hoʻopaʻapaʻa e hoʻomau nei i ka poʻe kūʻai aku no nā makahiki.

NPP:

Nīnau: He aha ke ʻano o ka eclipse mahina?

A: Hiki mai ka pohā mahina i ka wā e hele mai ai ka Honua ma waena o ka Lā a me ka mahina, e hūnā ʻia ai ka mahina ma ka malu o ka Honua.

Nīnau: Pehea e hoʻohana ai ka hoʻolaha i ka pilina o Bonnie Tyler i nā mea pili i ka eclipse?

A: Hōʻike ka hoʻolaha iā Tyler e kūkākūkā ana i ka ʻepekema ma hope o nā eclipses o ka mahina, me ka hoʻohana ʻana i kona kaulana a me kona pili ʻana iā "Total Eclipse of the Heart" e hoʻohauʻoli i nā mea nānā.

Nīnau: He mea koʻikoʻi ka hoʻokaʻawale ʻana o Jaffa Cake ma ke ʻano he kuki a i ʻole keke?

A: ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana he wahi ia o ka paio a me ka ʻimi no nā mea kūʻai aku, e alakaʻi ana i nā hoʻopaʻapaʻa mau e pili ana i ke ʻano o Jaffa Cakes.

Nīnau: Ma hea e hiki ai iaʻu ke nānā i ka hoʻolaha hou?

A: Hiki iā ʻoe ke nānā i ka hoʻolaha hou e hōʻike ana iā Bonnie Tyler a me ka Jaffa Cakes lunar eclipse campaign ma [McVitie's official website](https://www.mcvities.co.uk/).