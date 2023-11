Ka ʻimi ʻana i ka hohonu o Mars: Wehewehe i nā mea pohihihi i ka wā o ka hui ʻana o ka lā

Inā ʻoe e noʻonoʻo nei i ke kumu i hoʻomaha ʻia ai ka nūhou e pili ana iā Mars i kēia mau lā, aia ka pane i loko o kā mākou hula lani me ka Lā. I kēlā me kēia ʻelua makahiki, hiki ka Honua a me Mars i kahi kiko ma ko lākou mau ʻōpuni i kapa ʻia ʻo "Mars Solar Conjunction." Hana ʻia kēia ʻano i ka wā e kau ai ʻo Mars iā ia iho ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe o ka Lā, no laila ke keʻakeʻa nei i ko mākou ʻike ʻana i ka Honua ʻulaʻula.

I ka wā o Mars Solar Conjunction, ua lohi nui ka holo ʻana o ka ʻike mai nā mikiona Mars i ka Honua. Ma kahi o ka loaʻa ʻana o nā kahawai ʻikepili i kēlā me kēia lā, pono nā hōʻailona e hoʻokele i kahi ala hoʻopunipuni, e hele kokoke ana i ka Lā. ʻO ka hoʻokuʻu mau ʻana o nā kinoea ionized a me nā ʻāpana ma o ke corona he mea paʻakikī i kēia mau hōʻailona. Ke hoʻopōʻino nei ke kaiapuni kokoke i ka lā i ka ʻikepili, e pili ana i nā kauoha mokuahi, nā hoʻoponopono polokalamu, a me nā ʻike e hoʻi mai ana mai Mars. No ka hōʻoia ʻana i ka palekana a me ka pololei o nā mikiona, ʻaʻole nā ​​mea ʻenekinia e hoʻouna i nā kauoha koʻikoʻi i kēia manawa ʻoiai ke hoʻomau nei ka mokulele i kā lākou hana ʻepekema maʻamau.

I kēia makahiki, hoʻolōʻihi ʻia ka manawa "ʻeleʻele" o Mars Solar Conjunction a hiki i Nowemapa 25th, me kahi pōkole pōkole ke hūnā ʻia ʻo Mars e ka Lā. Ma waena o kēia lull, noho makaʻala ʻo NASA ma ka loaʻa ʻana o nā mea hou o ke olakino mai ka mokulele, e loiloi ana i ko lākou kūlana maikaʻi. Ua hoʻomaka mua ʻia ka hoʻomākaukau ʻana no kēia hoʻonohonoho lani, me ka hana ʻana o nā hui mikiona i nā papa inoa hana no kēlā me kēia mokulele Mars i kā lākou mālama.

ʻOiai ʻaʻole hana nā mea hana nui ma luna o nā misionari no ka manawa pōkole, hoʻomau nā noiʻi ʻepekema. Ua hoʻonoho ʻia nā rovers Perseverance a me Curiosity NASA no ka manawa pōkole, me ka nānā ʻana i nā loli i nā kūlana o ka honua a me ka nānā ʻana i nā ʻano o ka wā. Eia kekahi, ke hana ʻia nei nā ana radiation mai ko lākou mau kūlana kū. Hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka helikopter Ingenuity, akā hoʻohana ʻo ia i kāna pahu pahu kala e aʻo ai i ka neʻe ʻana o ke one ma kahi kokoke. Hāʻawi ka Mars Reconnaissance Orbiter, Odyssey orbiter, a me MAVEN spacecraft ma ke kiʻi ʻana i nā kiʻi i luna, ka ʻohi ʻana i ka ʻikepili lewa, a me ke aʻo ʻana i ka pilina ma waena o ka lewa Mars a me ka Lā.

I ka pau ʻana o ka moratorium ʻelua pule, e hoʻomau ka poʻe orbiters i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili waiwai, a e hoʻomaka hou nā ʻenekinia i ka hoʻouna ʻana i nā hoʻonui a me nā kauoha. I ka hoʻi ʻana mai o ka ʻike, nānā pono nā ʻenehana ʻōnaehana i ka ʻikepili no ka palaho. Inā pono, hiki ke hoʻouna hou ʻia nā faila hewa i nā hoʻoili ʻikepili ma hope. I ka hopena, e hoʻāla hou ʻia nā mea kani, me nā kāmera, e hōʻike ana i ka hoʻomaka ʻana o ke kahawai maʻamau o nā kiʻi maka a me nā ʻikepili.

Ke kali nui nei mākou i ka hopena o Mars Solar Conjunction, mahalo mākou i ka hoʻoikaika mau ʻana o nā hui misionari a me ke kūpaʻa ʻana o kā mākou mokulele, e wehe mau ana i nā mea pohihihi e ʻike ʻia e Mars.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. He aha ka Mars Solar Conjunction?

He kūlana lani ʻo Mars Solar Conjunction i kēlā me kēia ʻelua makahiki ke kū ʻo Mars ma kēlā ʻaoʻao o ka Lā mai ka Honua. Hoʻopilikia kēia alignment i ke kamaʻilio pololei me Mars a pili i ka hoʻoili ʻana o ka ʻikepili ma waena o nā misionari Mars a me ka Honua.

2. Pehea ka hopena o Mars Solar Conjunction i ka hana o ka mokulele?

I ka wā o Mars Solar Conjunction, komo ka mokulele i kahi manawa "ʻeleʻele" kahi e hoʻomaha ai i kā lākou mau hana koʻikoʻi. ʻAʻole ʻae nā ʻenekinia i ka hoʻouna ʻana i nā kauoha koʻikoʻi, a ʻaʻole hana nā mea kani no ka manawa pōkole e hōʻoia i ka pono o nā misionari.

3. He aha ka hopena i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia ma ka Mars Solar Conjunction?

Hoʻopili ʻia nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia i ka wā ʻeleʻele ma ka mokulele a hiki i ka palekana ke hoʻihoʻi i ka Honua. I ka hoʻomaka hou ʻana o ka hoʻoili ʻikepili, nānā pono nā ʻenekinia no nā faila hewa a hoʻouna hou inā pono.

4. He aha nā hana a nā mikiona Mars i ka wā Mars Solar Conjunction?

I loko o kēia manawa, hoʻomau nā mikiona Mars i nā noiʻi ʻepekema, ʻoiai ʻaʻole hana nā mea hana nui. Nānā nā Rovers i nā kūlana o ka ʻili, e aʻo i ke ʻano o ka wā, a e ana i ka radiation. Kiʻi ʻia nā kiʻi o ka ʻili Martian ʻē aʻe, e hōʻiliʻili i ka ʻikepili lewa, a e noiʻi i nā pilina me ka Lā.