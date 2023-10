International Observe the Moon Night: He Hoʻolauleʻa no ka ʻEpekema Lunar and Exploration

He hanana makahiki ka International Observe the Moon Night e kono ana i ka poʻe mai ka honua holoʻokoʻa e ʻākoakoa mai a e hoʻohanohano i ko mākou hoa pili hōkū ʻo ka mahina. ʻO kēia hanana, ka mea maʻamau i ka mahina ʻo Kepakemapa a i ʻOkakopa paha i ka wā o ka hapaha mua o ka mahina, e manaʻo e hoʻonui i ka ʻike o ka ʻepekema lunar a me nā misionari ʻimi ʻana o NASA me ka hoʻoikaika ʻana i nā poʻe e aʻo hou e pili ana i kā mākou satellite kūlohelohe.

ʻO kekahi o nā ala maʻalahi e komo ai i ka International Observe the Moon Night ʻo ia ka hele ʻana i waho a nānā pono i ka mahina. Me ka aneane hapalua o ka malamalama o ka mahina i kona mahele hapaha mua, hiki ke ike ia na hiohiona ike maka ma ka ili o ka mahina, a me ka wahi halawai hoihoi o ka la a me ka po mahina i kapaia ka terminator.

Ma waho aʻe o nā ʻike pilikino, ua hōʻuluʻulu ʻo NASA i kahi papa inoa o nā hanana e hana nei ma ka honua holoʻokoʻa e kōkua i ka poʻe hoihoi o ka mahina e hoʻopili a komo i nā hana pili i ka mahina. Ma ka huli ʻana ma muli o ka wahi, hiki i nā kānaka ke loaʻa nā hanana kokoke iā lākou a hui pū i ka hoʻolauleʻa.

Ua hoihoi mau ka mahina i ke kanaka, ʻo ia ke kino hōkū kokoke loa i ka Honua. Ke kaapuni nei ia i ko kakou honua ma ka awelika mamao o 238,860 mile (382,500 kilomita) a he 1.2% ka nui o ka honua. ʻOiai he hapahā wale nō ka nui o ka Honua ma ke anawaena, ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia kona hopena i ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa.

Inā makemake ʻoe i ka nānā ʻana i ka mahina i ka wā International Observe the Moon Night (a i ʻole kekahi pō ʻē aʻe), e noʻonoʻo e hoʻohana i nā telescopes a i ʻole nā ​​binoculars e nānā pono ai. Hiki i nā kumuwaiwai e like me nā alakaʻi ma nā telescopes maikaʻi loa a me nā binoculars no ka nānā ʻana i ka mahina ke kōkua iā ʻoe i ke koho ʻana i nā lako pono.

No ka poʻe makemake e hopu i ka nani o ka mahina ma o ke kiʻi ʻana, hiki ke kōkua i nā alakaʻi no ke kiʻi ʻana i ka mahina, a me nā ʻōlelo paipai no nā pahu kiʻi a me nā lens kūpono no ka kiʻi ʻoniʻoni. Mai hoʻokaʻulua e kaʻana like i kāu mau kiʻi mahina nani me ka poʻe heluhelu o Space.com ma ka waiho ʻana iā lākou i [pale ʻia ka leka uila].

He manawa kūpono ka International Observe the Moon Night no ka poʻe o nā makahiki a me nā ʻano like ʻole e ʻākoakoa a mahalo i nā mea kupanaha o ka mahina. Inā ʻoe e koho e komo i waho, ma ka home, a i ʻole ma ka pūnaewele, hāʻawi ka hanana i kahi manawa e hoʻonui ai i ko mākou ʻike ʻana i ka ʻepekema lunar me ka hana ʻana i nā pilina pilikino me ka hoa lani o ka Honua.

