Hāʻawi maikaʻi ʻo OSIRIS-REx o NASA i ka laʻana Asteroid i ka Orbit o ka Honua

Ua hoʻopau ka mokulele OSIRIS-REx o NASA i kāna huakaʻi ʻehiku makahiki e kiʻi i kahi laʻana mai kahi asteroid a ua hoʻopuka maikaʻi ʻo ia i kāna ukana i ka orbit o ka Honua. Ua pae ka capsule ma ka Utah Test and Training Range ma hope o ka huakaʻi ma kahi o 3.86 billion mile. ʻO kēia mikiona, ka mua o kāna ʻano no ʻAmelika Hui Pū ʻIa, manaʻo e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar.

Ua hoʻomaka ka mikiona OSIRIS-REx i ka makahiki 2016 i ka wā i kau ʻia ai ka mokulele e hōʻiliʻili i nā mea mai ka asteroid Bennu. Ma hope o ka hōʻea ʻana iā Bennu i ka makahiki 2018, ua lawe ʻia kahi laʻana i ka makahiki 2020, a ua hoʻomaka ka huakaʻi lōʻihi e hoʻi i ka Honua i 2021. ʻO nā mea maʻemaʻe i hōʻiliʻili ʻia mai ka ʻili o ka asteroid e hāʻawi i nā ʻepekema i kahi puka aniani i ʻike ʻole ʻia i ka wā mua o ka hoʻokumu ʻana o ka ʻōnaehana solar, i hana ʻia. ma kahi o 4.5 biliona makahiki aku nei.

Ua hōʻike ʻo Michael Daly, ka mea ʻepekema alakaʻi ma ka OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) mai ke Kulanui o York, i kona hauʻoli no ka holomua o ka misionari. Ua hōʻike ʻo ia i nā luʻi e kū nei i ka hui i nā makahiki a hiki i kēia manawa a hoʻoikaika i ko lākou manaʻolana i ka hāʻawi ʻana i kahi laʻana kūleʻa no ka hoʻokolokolo hou ʻana i nā laboratories.

Ua hoʻouna ʻia ka pahu hoʻohālike, e lawe ana i nā ʻāpana ukana, i ka orbit o ka Honua mai kahi mamao ma kahi o 68,000 mau mile. He kuleana koʻikoʻi ko ka hui hoʻokele o NASA i ka hōʻoia ʻana i ka pae palekana o ka capsule, e hoʻomaʻemaʻe mau ana i nā ʻōkuhi trajectory e hōʻemi i ka maopopo ʻole. ʻO ko lākou akamai i ka hoʻolālā ʻana i nā alahele a me ko lākou hoʻolaʻa ʻana i ka kūleʻa o ka misionari he mea nui.

ʻO ka hoʻopuka kūleʻa ʻana o ka laʻana asteroid he hōʻailona koʻikoʻi no NASA a hāʻawi i nā ʻepekema i kahi manawa kūpono e wehe i nā mea pohihihi o ka mōʻaukala mua o kā mākou ʻōnaehana solar. Hōʻike kēia hoʻokō i kahi hana hou i ka ʻimi ʻana i ka lewa a hoʻonohonoho i ke kahua no nā ʻike hou aʻe a me nā holomua i ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa.

Sources:

– NASA (@NASA) Kepakemapa 24, 2023