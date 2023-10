Manaʻo ʻo Ben Lamm e hoʻihoʻi i nā mea ola i hala

Ua hoʻokumu ʻo Ben Lamm, ka mea nāna i hoʻokumu i ka Colossal Biosciences, i ka pahuhopu e hoʻihoʻi i nā ʻano mea i pau i ke ola i loko o nā makahiki ʻelima e hiki mai ana. ʻO Lamm a me kāna hui, me ka hui pū ʻana me Harvard geneticist George Church, ke kālele nei i kā lākou mau hana i ka hoʻopau ʻana i nā mea ola e like me ka woolly mammoth, ka Tasmanian tiger, a me ka manu dodo.

ʻO ke kaʻina hana o ka hoʻāla ʻana i kahi holoholona make e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i ka DNA o kona pili pili loa e pili ana i ka genome o ka holoholona make. No ka mammoth huluhulu, ʻo ia hoʻi ka hoʻohana ʻana i ka DNA o ka elepani ʻAsia, kahi i pili pono ai nā mammoth. Ma ka hana ʻana i nā hoʻoponopono i manaʻo ʻia i ka genome o ka ʻelepani, manaʻolana ka hui e hana i kahi embryo i hiki ke hoʻokō ʻia i loko o kahi makuahine pani ola, e hopena i ka hānau ʻana o ka holoholona make mua.

ʻO ka pahuhopu nui, ʻo ia ka hoʻokuʻu ʻana i kēia mau holoholona make i loko o ko lākou mau wahi kūlohelohe, e kōkua ana i ka hoʻihoʻi ʻana i nā kaiaola a me ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. He hopena koʻikoʻi ko nā ʻano pōhaku kī, e like me ka woolly mammoth i ko lākou kaiapuni a hiki i kā lākou hoʻokomo hou ʻana ke loaʻa nā hopena maikaʻi i ko lākou kaiaola.

ʻOiai ʻo ka manaʻo o ka hoʻihoʻi ʻana i nā holoholona i pau i ke ola he mea hoʻopaʻapaʻa, manaʻo nui ka poʻe ʻepekema he hiki ke loaʻa nā pōmaikaʻi nui, e like me ka hoʻihoʻi ʻana i nā kaiaola a me ka hoʻolohi ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. ʻO ka hoʻokomo hou ʻana o nā ʻīlio hae i loko o ka Yellowstone National Park, no ka laʻana, ua hopena i nā loli nui i ka ʻāina a ua loaʻa nā hopena maikaʻi i ka ʻā ʻana o ka lepo.

Eia nō naʻe, aia nā manaʻo etika e noʻonoʻo. Ua hoʻohana a ʻimi nā kānaka i nā mammoth, ʻoiai he mau kaukani makahiki ma hope o ko lākou pau ʻana. Ke hoʻopaʻapaʻa nei kekahi e hāʻawi i ka wikiwiki o ka pilikia o ke aniau, hiki ke hoʻāpono ʻia nā papahana makemake me ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka kūleʻa.

Nā wehewehena:

- De-extinct: ʻO ke kaʻina hana o ka hoʻihoʻi ʻana i kahi ʻano i pau i ke ola ma o ka ʻenekinia genetic a me nā ʻenehana holomua.

- Genome: ʻO ka hoʻonohonoho piha o nā genes a i ʻole nā ​​​​mea genetic i loaʻa i loko o ke kelepona a i ʻole ke kino.

– Nā ʻano pōhaku kī: He ʻano i loaʻa ka hopena like ʻole i kona kaiapuni a he hana koʻikoʻi i ka mālama ʻana i ke ʻano a me ka hana o kahi kaiaola.

– Kaiaolaola: He hui o na mea ola me ko lakou kaiapuni kino, e launa ana ma ke ano he nenoaiu.

- Hoʻohou: E hoʻihoʻi i ke ola a i ʻole e hoʻōla i kahi mea i make a i ʻole.