Ke ʻimi nei i ka wā e hiki mai ana o nā kahua lewa: ʻo ka Evolution Beyond the International Space Station

Ke kokoke mai nei ka International Space Station (ISS) i kahi hanana nui - kona 25th anniversary i ka orbit a puni ko kākou honua. I loko o nā makahiki, ua lawelawe ʻo ISS ma ke ʻano he home pōkole no nā haneli o nā astronauts a hoʻokipa i nā ʻano hoʻokolohua like ʻole, mai ke aʻo ʻana i nā hopena o ke kaumaha ʻole i nā mea ola a hiki i ka noiʻi ʻana i nā mea pōʻeleʻele a me nā papa ozone o ka Honua. Eia naʻe, helu ʻia nā lā o ke kahua. Me ka lele ʻana o ka ea, ka hāʻule ʻana o ka thruster, a me nā pōʻino ʻē aʻe e hoʻopilikia ana i ka mokulele kahiko, ua hoʻoholo ʻo Nasa e hoʻopau i ka ISS ma 2031.

Akā, he aha kā mākou i aʻo ai mai ka ISS, a he mea pono anei ke kālā kālā £ 120bn? He nui nā kānaka ʻepekema e hoʻopaʻapaʻa ana ʻo nā ʻike waiwai i loaʻa mai ka noho ʻana a me ka hana ʻana i ka gravity zero e hōʻoia i ka nui o ke kumukūʻai. Pono kēia ʻike i ka wā e hoʻi ai ke kanaka i ka mahina a hoʻomākaukau no nā huakaʻi lōʻihi i Mars a ma waho. Ua hōʻike ka ISS e hiki i nā kānaka ke holomua ma waho, he haʻawina koʻikoʻi no kā mākou ʻimi ʻimi e hiki mai ana.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻohewa e hiki ke hoʻohana maikaʻi ʻia nā kālā i hāʻawi ʻia i ka ISS ma nā papahana ʻē aʻe. Pono ʻo ʻAmelika e koho ma waena o ka ISS a me kahi mea hoʻokele particle i manaʻo ʻia i ka makahiki 1990, ma hope o ke koho ʻana i ke kahua kikowaena ma muli o nā kumu politika. Ua haʻalele kēia hoʻoholo iā ʻEulopa e hoʻomohala i kāna Large Hadron Collider (LHC), kahi i loaʻa mai i nā hanana ʻepekema he nui. Me kēia i ka noʻonoʻo, hoʻopaʻapaʻa kekahi poʻe e ulu ana ka mākaʻikaʻi robotic, e hoʻolilo i ke alo o ke kanaka ma ka lewa ʻaʻole pono no ka noiʻi ʻepekema.

ʻOiai ua hoʻonohonoho ʻia ka ISS no ka hoʻopau ʻana, ʻaʻole nalo nā kikowaena kikowaena mai ka lani pō. Nui nā ʻāina, ʻo ia hoʻi ʻo ʻAmelika, ʻEulopa, Iapana, Kanada, India, a me Kina, nā hoʻolālā no nā laboratories orbiting hou. ʻO ke kahua ʻo Tiangong o Kina, ua hoʻohana ʻia, ua hoʻonohonoho ʻia e ʻoi aku ma mua o ke ola o ka ISS. Eia kekahi, hoʻolālā ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa me nā lāhui ʻē aʻe e kūkulu i ka Gateway, kahi kikowaena liʻiliʻi liʻiliʻi e hoʻopuni ana i ka mahina. E lawelawe ʻo Gateway ma ke ʻano he kumu noiʻi a hiki i ka ʻimi ʻana a me ka hoʻokumu ʻana i kahi poʻe holo mau ma ka ʻili o ka mahina.

ʻO ka puka ʻana mai o nā ʻoihana pilikino, e like me Axiom, ke manaʻo ʻia e hoʻololi i ka mākeke kahua kikowaena. Manaʻo ʻo Axiom e hoʻohui i ʻehā mau wahi noho hou i ka ISS, e hoʻokipa ana i nā astronauts kākoʻo e alakaʻi i ka noiʻi a me ka hana ʻepekema ma ka lewa. E hoʻokuʻu ʻia kēia mau wahi noho me ka hoʻohana ʻana i nā rockets nona ka poʻe pilikino, a ma hope e wehe ʻia ma ke ʻano he kahua kikowaena hou ma mua o ka wehe ʻana o ka ISS.

Ke aloha aku nei mākou i ka ISS, hoʻomaka mākou i kahi au hou o ka mākaʻikaʻi lewa. ʻO nā ʻoihana pilikino a me nā hui like ʻana o ka honua e hoʻohālikelike i ka wā e hiki mai ana o nā kikowaena kikowaena, e hiki ai iā mākou ke wehe i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa a wehe i ke ala no ka huakaʻi hoʻomau o ke kanaka ma waho o ka Honua.

1. He aha nā ʻike nui mai ka ISS?

Ua hāʻawi ka ISS i nā ʻike waiwai e pili ana i ka noho ʻana a me ka hana ʻana i ka ʻumekaumaha ʻole. Ua hōʻike ʻia e hiki i nā kānaka ke hoʻololi a holomua i ka lewa, he mea koʻikoʻi ia no nā misionari lōʻihi e hiki mai ana a me ka noho ʻana ma nā kino lani ʻē aʻe.

2. Ua hoʻohana maikaʻi ʻia nā kālā i hoʻokomo ʻia ma ka ISS ma nā wahi ʻē aʻe?

Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻopaʻapaʻa ʻoi aku ka maikaʻi o nā papahana ʻē aʻe, e like me ka mea i manaʻo ʻia ʻo ka particle accelerator. Eia naʻe, hōʻike ka poʻe kākoʻo i ka ʻike kūʻokoʻa i loaʻa mai ka ISS a me kona koʻikoʻi no ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana.

3. He aha ka wā e hiki mai ana o nā kahua lewa?

Nui nā ʻāina, ʻo ia hoʻi ʻo ʻAmelika, ʻEulopa, Iapana, Kanada, India, a me Kina, he hoʻolālā no nā kikowaena kikowaena hou. E lilo kēia mau kikowaena i kahua noiʻi, hoʻomaʻamaʻa i ka ʻimi ʻana i ka mahina, a kōkua i ka hoʻokumu ʻana i nā poʻe ʻauwaʻa mau ma ka mahina a ma waho.

4. Pehea e hoʻolālā ai nā hui kūʻokoʻa i ka mākeke kahua mokulele?

Ke komo nei nā hui kūʻokoʻa e like me Axiom i ka mākeke kahua mokulele, e hoʻohui ana i nā wahi noho hou a hāʻawi i nā manawa no nā astronauts kākoʻo e hana i ka noiʻi ma ka lewa. Ke manaʻo nei kēia mau ʻoihana e hoʻololi i ka ʻimi ākea a wehe i nā mea hou no ka holomua ʻepekema.