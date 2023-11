Misiona Hou: Manaʻo ʻo Chandrayaan-4 e hoʻihoʻi i nā laʻana lepo Lunar

Pune: Ke kūkulu nei ma luna o ka kūleʻa o Chandrayaan-3, ua kau ka Indian Space Research Organization (ISRO) i kāna mau maka i ka misionari lunar e hiki mai ana, ʻo Chandrayaan-4, me ka pahuhopu nui e kiʻi i nā ʻāpana lepo mai ka mahina. Ua hoʻolaha ʻia kēia hoʻolaha e Nilesh Desai, ka Luna Hoʻokele o Space Applications Center (SAC/ISRO) i ka manawa o ka hanana 62nd kumu o ka Indian Institute of Tropical Meteorology ma Pune.

ʻO ka misionari Chandrayaan-4 e hoʻihoʻi mai i ka hoʻihoʻi ʻana i ka mahina, e hōʻailona ana i kahi mea nui i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Me ka manaʻo e hoʻihoʻi mai i nā laʻana mai ka ʻili o ka mahina, manaʻo ʻo ISRO e hoʻokō i kēia hana i loko o ʻelima a ʻehiku mau makahiki e hiki mai ana. Aia ka papahana i kahi kaʻina pae ʻana e like me ka Chandrayaan-3, me ka hoʻopaʻa ʻana o ka module kikowaena me ka module orbiting ma mua o ka hoʻokaʻawale ʻana ma kahi kokoke i ka lewa honua. A laila, e lawe ka module re-entry i ka ukana makamae o ka lepo o ka mahina a hoʻi i ka pōhaku i ka Honua.

Ua hōʻike ʻo Nilesh Desai i ka pono o nā kaʻa hoʻomaka ʻelua e hoʻokō pono i ka misionari. E māhele ʻia nā modula i loko o ka Module Transfer (TM), Module Lander (LM), Module Ascender (AM), a me Module Re-entry (RM). Hoʻokomo ʻia ʻo TM a me RM i ka orbit lunar, ʻoiai ʻo TM a me LM e iho e ʻohi i ka hāpana. Ke holo nei nā ʻenehana kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā akahele e hōʻoia i ka hiki ʻana o kēia misionari.

Ma kahi o Chandrayaan-4, ke hui pū nei ʻo ISRO me ka hui kikowaena o Iapana, ʻo JAXA, ma ka papahana Lunar Polar Exploration (LuPEX). Hōʻike kēia hui ʻana i ka kūpaʻa o nā ʻoihana ʻelua e hoʻonui i ka ʻike ʻepekema a me ka ʻimi ʻana ma waho o ka Honua.

Me Chandrayaan-4, manaʻo ʻo India e lawe i kahi lele nui i ka ʻimi mahina ma o ka hoʻihoʻi ʻana mai i nā laʻana waiwai mai ka ʻili o ka mahina. ʻAʻole e hāʻawi wale kēia mikiona i nā holomua ʻepekema akā hana pū kekahi i nā palena hou i ka noiʻi ākea a me ka hui pū ʻana.

NPP

