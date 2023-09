Ua hiki i ka Lae L1 o Sun-Earth Organisation o India

Ua hoʻolaha ka Indian Space Research Organization (ISRO) i kāna misionari solar mua, ʻo Aditya-L1, ua hana maikaʻi i ka hana Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) a aia i kēia manawa ma kahi ala e lawe ai i ka lā L1 Sun-Earth. . ʻO kēia ka ʻelima o ka manawa i hoʻoili kūleʻa ai ʻo ISRO i kahi mea ma kahi alahele i kahi kino lani a i ʻole kahi wahi ma ka lewa.

Ua hoʻokuʻu ʻia ka mokulele Aditya-L1 mai ka Satish Dhawan Space Station ma Andhra Pradesh, me nā pahuhopu mua o ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili ʻepekema a me ka holomua ʻana i nā hana ʻimi ʻana o ka lā o India. Ua lako ka mokulele me ka Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS), ka mea i hoʻomaka e ana i nā ion supra-thermal a me ka ikaika a me nā electrons ma kahi mamao ma mua o 50,000 km mai ka Honua. E kōkua kēia ʻikepili i nā ʻepekema e kālailai i ke ʻano o nā ʻāpana a puni ka Honua.

Ma kahi o 110 mau lā, e hoʻokomo ʻia ka mokulele i loko o kahi orbit a puni ka lā Sun-Earth L1 ma o ka hana ʻana. Hōʻike ka mikiona kūleʻa o ISRO i nā holomua o India i ka ʻenehana ākea a me kāna kūpaʻa e ʻimi i ka Lā a me kona hopena ma ka Honua.

