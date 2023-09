Ua lanakila ʻo India i ka hoʻokuʻu ʻana i ka mokulele Aditya-L1 e aʻo i ka Lā

Ma Sepatemaba 2, ua hoʻokuʻu ka Indian Space Research Organization (ISRO) i ka mokulele Aditya-L1, e hōʻailona ana i ka huakaʻi mākaʻikaʻi lā o India. Ua hoʻomaka ka mokulele i kāna huakaʻi he 110 lā i ka Lagrange Point-1 o ka ʻōnaehana Sun-Earth ma hope o ka holomua o ka hoʻokomo ʻana i ka lae trans-Lagrangean. Na kēia hana i hoʻokuke aku i ka moku mai ka ʻōpuni o ka Honua a i kahi alahele i ka lae Lā-Earth L1.

ʻO nā Lagrange Points, e like me ka mea i wehewehe ʻia e NASA, he mau kūlana i ka lewa kahi e hoʻoulu ai nā ikaika gravity o kahi ʻōnaehana kino ʻelua e like me ka Lā a me ka Honua i nā wahi i hoʻonui ʻia o ka hoihoi a me ka hoʻohuli. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau kiko e nā mokulele mokulele ma ke ʻano he "wahi kaʻa" e noho ma kahi kūlana paʻa me ka liʻiliʻi o ka wahie.

E hoʻokomo ʻia ka mokulele Aditya-L1 ma kahi orbit halo a puni ka L1, aia ma kahi o 1.5 miliona km mai ka Honua, he 1% wale nō o ka mamao o ka Honua me ka Lā. ʻO kēia kūlana hoʻolālā e hōʻoia i ka nānā ʻole ʻana o ka Lā, e ʻae ana i nā ʻepekema o India e loaʻa i nā ʻike hou e pili ana i ke kikowaena o kā mākou ʻōnaehana solar.

ʻO ka hoʻololi ʻana o ka holomua o ka ISRO i nā kino lani ʻē aʻe a i ʻole nā ​​wahi o ka lewa ua hōʻike i ko lākou akamai i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ke hahai nei kēia misionari i nā huakaʻi holomua mua a ISRO i ka lā a me ka mahina.

E lilo ana ka mokulele Aditya-L1 i nā makahiki ʻelima e hiki mai ana e aʻo ana i nā ʻano like ʻole o ka Lā mai kona orbit a puni L1. E kōkua kēia noiʻi hoʻolaʻa i ko mākou ʻike i ka Lā a me kona hopena ma ka Honua. He mea koʻikoʻi ka mikiona no ka hoʻoikaika ʻana i ka lewa a India a wehe i nā puka no ka holomua ʻepekema.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka holomua holomua a me ka neʻe ʻana o ka mokulele Aditya-L1 e hōʻailona i kahi holomua nui no ka hui ākea o India, ISRO. ʻO kēia misionari e hiki ai i nā ʻepekema India ke hōʻiliʻili i nā ʻikepili waiwai e pili ana i ka Lā a hoʻonui i ko mākou ʻike i ke kikowaena o kā mākou ʻōnaehana solar.

