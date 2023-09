Noho ʻo Vikram Lander a me Pragyan Rover o India i ke ʻano moe

ʻO ka Vikram lander o India a me Pragyan rover, kahi o ka Chandrayaan-3 misionari, aia nō i ke ʻano hiamoe ma ka lae Shiv Shakti ma ka ʻili o ka lunar, no ka mea, ʻaʻole i loaʻa i ka Indian Space Research Organization (ISRO) nā hōʻailona mai ka pō mahina. pau. ʻElua pule i hala aku nei, ua hoʻokomo ʻia ka lander a me ka rover i ke ʻano moe, me ka manaʻolana e ala koke lākou i ka wā e piʻi ai ka Lā ma ka lae Shiv Shakti.

ʻO ke ʻano moe he wahi mana haʻahaʻa e hiki ai i ka mea hoʻokele a me ka rover ke mālama i ka ikehu a ola i ke anuanu loa i ʻike ʻia i ka pō mahina. Kōkua pū ia i ka pale ʻana i nā mea uila a me nā mea hana mai ka pōʻino. Ua hoʻoholo ʻia e hoʻokomo i ka mokulele i loko o ke ʻano moe e hōʻoia i ko lākou ola a lōʻihi.

Eia nō naʻe, ʻo ka nele o nā hōʻailona mai ka lander a me ka rover ma hope o ka pō mahina ua hoʻāla ka hopohopo ma waena o nā ʻepekema ISRO. ʻOiai ua manaʻo ʻia ke ʻano moe e hoʻomaʻamaʻa ʻia a ua ala ka mokulele e like me ka mea i hoʻolālā ʻia, hiki paha i kekahi mau pilikia ʻenehana ke pale aku i kēia.

Ua hōʻike ka luna o ISRO ʻo S Somanath i nā pono a me nā pilikia e pili ana i ka hoʻāla ʻana i ka lander a me ka rover. Ua wehewehe ʻo ia ʻo ke ala ʻana i ka mokulele e hiki ai iā lākou ke hoʻomau i kā lākou hoʻokolohua ʻepekema a me ka hōʻiliʻili ʻikepili. Eia nō naʻe, he hana paʻakikī ia e pili ana i ka hoʻokumu ʻana i ke kamaʻilio me ka mokulele, ka nānā ʻana i kona olakino, a me ka hōʻoia i ka holo pono ʻana o nā ʻōnaehana āpau.

Ke hoʻomau nei nā ʻepekema ISRO i ka hoʻokumu ʻana i ke kamaʻilio me ka lander a me ka rover. Manaʻolana lākou e ala koke ka Vikram lander a me Pragyan rover a hoʻomaka hou i kā lākou misionari ma ka ʻili o ka mahina.

Nā kumu: NDTV a me ISRO