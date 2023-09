Hoʻolālā no ka wā e hiki mai ana i loko o ka lewa: Ka Hoʻokumu ʻana i nā Kaiapuni Ola Ma waho aʻe o ka Honua

I ka ʻimi e hoʻokumu i nā kolone ma ka mahina a ma hope o Mars, ke hana nei nā mea kākau a me nā mea hoʻolālā e hana i nā wahi noho e hoʻomaha ai a hoʻopau i ka home maʻi home no nā astronauts e hana ana i kahi huakaʻi lōʻihi. ʻO Valentina Sumini, ka mea kākau a me ka ʻenekinia, aia ma ke poʻo o kēia kahua e puka mai nei i kapa ʻia ʻo ka hoʻolālā lewa.

ʻO ka noiʻi a Sumini, me ka hui pū ʻana me ka European Space Agency a me NASA, pili i ka ninaninau ʻana i nā astronauts e hoʻomaopopo i kā lākou ʻike a me ka hoʻolālā ʻana i nā wahi noho ākea e hoʻokō i kā lākou pono. Manaʻo pinepine nā Astronauts i ka home a hoʻokaʻawale ʻia mai ka Honua, no laila ke manaʻo nei ʻo Sumini e hana i loko e kūpono i ka noho ʻana o ke kanaka. Hoʻopili kēia i ka hoʻohui ʻana i nā mea o ke ʻano a me ka hana ʻana i nā kaiapuni immersive e hoʻohālikelike i nā ʻike a me nā leo o ka Honua.

No ka pale ʻana i ke kaumaha a me ka homesickness, ua hoʻolālā nā hui o Sumini i kahi pod e hoʻoheheʻe i ka ʻikepili i ka manawa maoli mai kahi hoʻāno holoholona hihiu, e hāʻawi ana i nā astronauts me kahi ʻike pilikino e hoʻopuni ʻia e ke ʻano. Lawe ʻo ia i ka hoʻoikaika ʻana mai ke ola ma ka Honua ma kāna mau hoʻolālā no ke ola ma waho o ka Honua, me ka hoʻohana ʻana i nā algorithms e pili ana i ka ulu ʻana o ke aʻa a me ka hoʻohālikelike ʻana i ke ʻano o ka nalo. Ua hoʻomohala ʻo Sumini i kahi exoskeleton lima ʻole, i hoʻoulu ʻia e kahi huelo kai, e hoʻonui ai i ka neʻe a me ka dexterity no nā astronauts e hana ana i ka microgravity.

Hoʻāʻo nā hui noiʻi o Sumini i kā lākou mau hoʻolālā ma nā ʻano ʻokoʻa e like me nā kūlana o ka mahina a me Mars, e like me nā pali o ka lua pele Hawaiʻi a me ka hau polar o Svalbard. ʻO AI, robots, a me nā mea paʻi 3D e hana koʻikoʻi i ke kūkulu ʻana i nā hale a me nā hale ʻōmaʻomaʻo ma luna o kēia mau ʻāina extraterrestrial, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke ola o nā kamaʻāina e hiki mai ana.

ʻOiai ʻaʻohe "Planet B," manaʻo ʻo Sumini e hiki i ka ʻimi ʻana i ka lewa ke hāʻawi i nā ʻike waiwai a me nā holomua ʻenehana hiki ke hoʻohana ʻia i ke ola ma ka Honua. ʻO ka huakaʻi i ka hoʻokumu ʻana i nā kaiāulu ma nā honua ʻē aʻe he hana noiʻi e hoʻokau i nā palena o ka hiki o ke kanaka a hiki i kekahi lā ke alakaʻi i nā kaiāulu ola ma Mars.

Sources:

– Ray Edgar. (Sepatemaba 21, 2023). Ka hoʻolālā ʻana no kahi wā e hiki mai ana i ka lewa: Ke hana ʻana i nā wahi e noho ai ma waho o ka Honua. Lawe ʻia mai [kumu]